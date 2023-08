A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com chamada pública aberta para associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis atuarem no campus. Os interessados têm até esta sexta-feira (25) para apresentar os documentos listados no edital. A entrega dos documentos para seleção deve ser feita, até o dia 25 de agosto, na Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra), localizada no campus, das 8h às 17h. A lista contendo a relação das associações ou cooperativas habilitadas e inabilitadas para o serviço de coleta será divulgada na segunda-feira (28).

Segundo o edital, a estimativa anual de resíduos recicláveis e/ou reutilizáveis descartados na UFJF é de 300 toneladas de papel branco, 40 toneladas de papelão, duas toneladas de plástico e quatro toneladas de sucata metálica. O termo de compromisso a ser assinado pelos selecionados tem duração de dois anos.

Podem participar associações ou cooperativas legalmente constituídas, formadas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e que possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados. É preciso, ainda, apresentar a forma de rateio entre os associados e os cooperados e estar regularmente cadastrada e habilitada no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), além de outros documentos previstos no edital.

É possível tirar as dúvidas sobre o processo por e-mail sustentabilidade@ufjf.br ou por telefone (32) 2102-6331 e (32) 2102-6377.