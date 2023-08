Foi publicada pela Prefeitura de Uberlândia, nesta terça-feira (20), o edital de um novo concurso público para preenchimento de cargos públicos efetivos. O certame vai oferecer 653 vagas para 29 cargos de quatro níveis de escolaridade (fundamental, médio, médio técnico e superior), além de prever a formação de cadastro de reserva. O edital consta de edição especial do Diário Oficial do Município (DOM). As inscrições deverão ser feitas pelo site www.gestaodeconcursos.com.br, das 9h às 17h até o dia 19 de setembro de 2023.

O concurso público, que será conduzido pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), ligada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), terá a aplicação de provas objetivas, para todos os níveis, no dia 8 de outubro, em Uberlândia. A depender do cargo, o candidato também deverá prestar prova de redação, prova prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos.

De acordo com o Executivo, a maior quantidade de vagas é para o cargo de Profissional de Apoio Escolar, detendo 500 vagas na modalidade. Também haverá vagas para cargos de Agente de Cozinha e Serviços Operacionais, Intérprete Educacional, Professor de Ensino Religioso, entre outros.

Confira os cargos



Cargos de Nível Fundamental: Agente de Cozinha e Serviços Operacionais, Oficial de Manutenção – Pedreiro, Almoxarife e Agente de Apoio Operacional

Cargos de Nível Médio: Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Posturas, Músico Instrumentista – Clarinete, Músico Instrumentista, Músico Instrumentista – Fagote, Músico Instrumentista – Sax, Músico Instrumentista – Trombone, Músico Instrumentista – Trompa Bb/F, Músico Instrumentista – Trompete 1, Músico Instrumentista – Tuba Bb/Eb, Iluminador e Agente de Combate

Cargos de Nível Médio Técnico: Profissional de Apoio Escolar, Fiscal de Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho e Topógrafo

Cargos de Nível Superior: Intérprete Educacional, Professor de Ensino Religioso, Professor de Libras, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Analista Cultural – Música, Professor de Ciências da Natureza, Professor de Educação Física, Professor de Geografia e Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano