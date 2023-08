A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou nesta quinta-feira que estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e pessoas já graduadas podem se matricular em disciplinas isoladas. São mais de 1.200 disciplinas disponíveis em formato presencial, nos campi Juiz de Fora e Governador Valadares. Os interessados devem realizar a inscrição on-line na próxima segunda-feira (28). As aulas são para o segundo semestre letivo deste ano.



Para se inscrever, os candidatos deverão anexar o formulário de Termos e Condições preenchido e assinado. No documento estão previstos os critérios para participação, sendo vedada, por exemplo, matrícula em disciplinas práticas ou que tenham como pré-requisito outra disciplina não cursada pelo interessado. É cobrada uma taxa única no valor de R$20 para cada disciplina, após a aprovação do pedido.

A carga horária semanal máxima permitida é de 12 horas, incluídas todas as disciplinas que a pessoa pretende cursar. O formulário de inscrição estará disponível, no dia 28, no site da Central de Atendimento de Juiz de Fora, para o campus sede, e no de Governador Valadares, para as disciplinas do campus avançado.

