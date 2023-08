Termina nesta terça-feira (29), às 16h, o prazo para realização da inscrição para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), referente ao Edital SEPLAG/SEE nº 3/2023. O Governo de Minas anunciou que nesse concurso os candidatos terão um tempo maior para efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que foi prorrogado até o dia 8 de setembro. Além disso, nesta terça também foi publicado o resultado definitivo para a isenção da taxa de inscrição. Também, segundo o cronograma, é dia do prazo limite de recebimento dos laudos dos deficientes e dos pedidos de atendimento especial.

As inscrições são realizadas de forma on-line no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do Concurso Público, clicando aqui.

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição, que originalmente acabaria amanhã (30/8), foi prorrogado por mais nove dias. A taxa de inscrição varia de R$38 para vagas de Nível Médio Técnico e R$43 para os cargos de Nível Superior.

É de responsabilidade do candidato conferir se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. O resultado preliminar das inscrições deferidas ficará disponível a partir do dia 14/9/2023.

Para se manter atualizado quanto às informações sobre o concurso é necessário o acompanhamento no site da SEE/MG e também na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela realização da prova.

Vagas

O atual edital contempla quase 20 mil vagas em cargos da Educação. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB). As formações específicas para cada cargo podem ser consultadas no edital.

Aplicação da prova

Nas duas primeiras etapas, de caráter eliminatório e classificatório, o processo seletivo é o mesmo para todos os cargos e consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha e uma de redação. No dia 22 de outubro, das 8h00 às 12h00, será a aplicação do certame para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB), e das 15h às 19h para os cargos de Especialista em Educação Básica (EEB) e Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE – IE).

Já no dia 29/10, será realizada a prova dos candidatos para os cargos de Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Analista Educacional (ANE) e Analista da Educação Básica (AEB), das 14h às 18h.

As provas serão aplicadas em Belo Horizonte e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O conteúdo programático abrange conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Legislação Educacional e Direitos Humanos, além de redação e conhecimentos específicos, referentes a cada área de atuação.