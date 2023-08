Em Juiz de Fora, a Faculdade de Educação Física (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) deu abertura, nessa segunda-feira (28), ao período de pré-inscrições para o projeto de extensão “Voleibol UFJF – Formação de base”. Segundo a Universidade, a iniciativa é gratuita e voltada a jovens de toda a comunidade. As aulas terão início na próxima terça-feira, 5 de setembro, sendo realizadas duas vezes por semana.



Podem participar meninos e meninas nascidos entre os anos de 2007 e 2012, que serão divididos em duas turmas de acordo com a idade. A princípio, 60 vagas serão disponibilizadas.

Depois de realizada a pré-inscrição, o candidato deverá comparecer ao ginásio da Faefid no dia 5 de setembro, no horário da turma correspondente a sua idade, para a primeira aula.



Voleibol UFJF – Formação de base

As aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras no ginásio da Faefid. A turma 1, com jovens nascidos entre 2007 e 2009, tem aulas das 16h às 17h. E a turma 2, para os mais velhos, das 17h às 18h. As pré-inscrições podem ser feitas por e-mail diretamente ao professor do Departamento de Desportos, Maurício Bara, coordenador do projeto de extensão. O endereço é mauricio.bara@ufjf.br.

A iniciativa existe há cerca de cinco anos e também é realizada em escolas da rede pública de ensino e Maurício afirma que essa é uma oportunidade para a prática de jovens com o voleibol. "Há a possibilidade de interação com jovens de diferentes locais da cidade e a oportunidade de conviver dentro da UFJF. Isso tudo torna o ambiente do projeto diferente e transformador para a vida dos participantes”, completa.

Ainda de acordo com o docente, por meio do projeto os estudantes de graduação da UFJF também podem ter a experiência de formação prática. “É um momento de aplicação de todo o conhecimento teórico-prático adquirido nas disciplinas. Temos vários exemplos de ex-bolsistas que hoje trabalham no meio do voleibol e em outras modalidades, com muito êxito”, relata.