Mais de 550 oportunidades para contratação imediata serão oferecidas na próxima edição do projeto “Espaço Emprego”, que será realizada nesta quinta-feira (31), em Juiz de Fora. Desta vez, o evento acontece das 9h às 14h, no Espaço Mascarenhas, localizado na Avenida Getúlio Vargas, com entrada pela praça Antônio Carlos, Centro.



Para esta edição, são 15 empresas participantes, dos setores de Serviço, Comércio, Indústria e Construção Civil. As oportunidades incluem emprego, cadastro para Jovem Aprendiz, estágio e diversas vagas para pessoas com deficiência.



Quem está em busca de emprego deve comparecer ao local com currículo impresso, um para cada empresa de interesse.



Espaço Emprego JF



Parte das ações do programa “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), o projeto “Espaço Emprego” oferece às empresas locais a oportunidade de utilizar espaços públicos para oferta de postos de trabalho e recebimento de currículos.



Para participar, as empresas devem se inscrever em chamada pública, aberta pela Sedic a cada edição do evento.



CIEEMG

Cadastro para vagas de estágio e aprendizagem.



MRV Engenharia – 3 vagas

Servente de obra.



MRV Engenharia – 3 vagas

Pedreiro, Eletricista, Bombeiro Hidráulico e demais cargos de obra (exclusivo para pessoas com deficiência).



MRV&CO – 5 vagas

Corretor de imóveis autônomo.



MRV Construções LTDA – 5 vagas

Banco de Talentos para Estágio em Eng. Civil ou Arquitetura.



RHeserva Consultoria – 23 vagas (uma por função)

Auxiliar de Produção; Operador de Guindaste; Auxiliar de Vendas; Auxiliar de Mecânico; Vendedor(Shopping); Recepcionista(Shopping); Vendedor Externo(Setor Alimentício); Vendedor de Móveis; Vendedor Interno(MEI); Secretária Administrativa; Promotor de Vendas; Técnico em Segurança do Trabalho; Auxiliar de Faturamento; Técnico em Enfermagem; Servente de Limpeza; Auxiliar de Cozinha; Garçom; Caixa; Cozinheiro; Atendente de restaurante; Serviços Gerais; Vendedor de Veículos; Motorista de Carreta.



Supermercados BH - cadastro

Cadastro de currículos para atendente de frios, auxiliar de padaria, operador de caixa, reposição, açougue.



Grupo Bahamas – 200 vagas

Auxiliar de logística, operador de loja, auxiliar do depósito, auxiliar da padaria, auxiliar de limpeza, padeiro, mecânico de manutenção, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de frios e laticínios, auxiliar do açougue, conferente de carga e descarga, auxiliar de manutenção, chefe de seção de mercearia, fiscal de caixa, assistente de crédito, risco e cobrança, consultor de vendas.



Grupo Project – 58 vagas

Consultor de vendas externas, recepcionista, Caixa (Padaria), Auxiliar de atendimento (Loja de eletrônicos), Atendente de padaria, Assistente administrativo, Auxiliar de prospecção de clientes.

Recruta Talentos – 20 vagas

Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro, Salgadeiro, Garçom, Técnico de Manutenção JR, Auxiliar de Vendas, Vendedor, Assistente administrativo.



Confidencial – 200 vagas

Operador de teleatendimento (SAC).



Juiz de Fora Administração de Cartão de Descontos LTDA – 5 vagas

Vendedor interno (a).



KNN Idiomas – 2 vagas

Consultor comercial.



Paraibuna embalagens – 22 vagas

Operador de Empalhadeira; Mecânico Industrial; Técnico Eletricista; Técnico mecânico; Caldeireiro; Analista de qualidade; Operador de utilidades; Técnico eletricista; Auxiliar de produção; Analista fiscal sr.;Aanalista fiscal jr; Analista contábil sr; Assessor contábil jr; Assistente contábil jf; Assessor contábil sr; Inspetor de qualidade; Estagiário de TI; Arrumador de carga.



Tarumã Distribuidora de bebidas – 4 vagas

Auxiliar operacional (PCD); Repositor; Auxiliar de limpeza (PCD).