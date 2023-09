O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu, nesta terça-feira (5), inscrições para o Processo Seletivo de estudantes que ingressarão no primeiro semestre de 2024. São mais de 4 mil vagas em cursos técnicos, de especialização técnica, de graduação e de pós-graduação nas cidades de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. O período de inscrições segue até 16 de outubro.





Os editais podem ser consultados por aqui, mesma página onde pode ser feita a inscrição. Os candidatos também poderão recorrer ao atendimento presencial na secretaria de qualquer uma das unidades participantes (os horários estão indicados nos editais).



A inscrição é gratuita para três modalidades: cursos técnicos concomitantes e/ou subsequentes, técnicos do Proeja e de especialização técnica (nesses casos o acesso à instituição é por sorteio). As outras modalidades têm taxa de inscrição, a menos que o candidato tenha recebido a isenção do valor, não abonando a necessidade de inscrição. Isso porque o método de seleção para cursos técnicos integrados e de graduação será a prova, prevista para 26 de novembro. O ingresso na pós-graduação dependerá de critérios específicos previstos nos editais.



Para estudar em todos os cursos de todas as unidades, do Ensino Médio (com os cursos técnicos integrados) ao doutorado profissional, não há mensalidade: a educação no IF Sudeste MG é sempre gratuita.