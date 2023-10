Estão abertas até a próxima sexta-feira (20), às 22h, as inscrições para as oficinas gratuitas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, que acontece entre os dias 24 e 29 de outubro no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. Segundo a organização, serão oferecidas três imersões para estudantes, profissionais e simpatizantes do cinema, totalizando 55 vagas. Os cursos acontecem entre os dias 25 e 28 de outubro, paralelo à programação de exibições de curtas e longas do festival.



Neste ano, as oficinas oferecidas pela organização do Primeiro Plano são: Direção de Arte, com Emanuelle Vaccarini; Atuação e as câmeras, conduzida por Ricardo Martins; e Realização Audiovisual – arquivo memória e fabulação, por Marcos Yoshi. As inscrições podem ser feitas através do site.





Sobre as oficinas



A "Oficina de Direção de Arte" será realizada durante os dias 26, 27 e 28 de outubro, de 9h às 13h, no Anfiteatro João Carriço, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2234, Bairro Centro.



Seu intuito é realizar o desenvolvimento de processos criativos e metodologias de atuação em direção de arte, funções da equipe e relações com outros departamentos, estudo de elementos pró-fílmicos para desenvolvimento do projeto visual da obra audiovisual, materialidade do espaço cênico e suas implicações narrativas e caracterização e composição da personagem.



Já a Oficina “A Atuação e as Câmeras” acontecerá dos dias 25 a 28 de outubro, de 9h às 12h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, endereçado na Rua Gilberto de Alencar, 1, Bairro Centro.



Esta imersão é direcionada a atores e atrizes que buscam entender ou elaborar, através da percepção da linguagem cinematográfica, seus processos de atuação em trabalhos no audiovisual. A ideia proposta por Ricardo Martins surge de uma questão constantemente debatida em salas de ensaio: existe, realmente, uma diferença entre atuar no teatro e atuar em um set cinematográfico? Como produzir um resultado mais eficaz na participação em uma obra audiovisual?



E a “Oficina de Realização Audiovisual: arquivo, memória e fabulação”, que será feita entre os dias 25 a 29 de outubro, de 9h às 12h, também no Teatro Paschoal Carlos Magno, tem como objetivo estimular os participantes a encararem o material de arquivo, seja ele doméstico ou público, como impulso inicial para concepção de projetos audiovisuais. Abordar o arquivo de forma transversal por meio de sua potencialidade histórica, afetiva, estética e política. A oficina consiste na exibição e debate de filmes, na proposição e elaboração individual, ou coletiva, de ideias para futuros projetos audiovisuais, e no compartilhamento dos projetos dentro do grupo. Apesar de possível, não será necessário produzir filmes durante a oficina.



O Primeiro Plano 2023

O Primeiro Plano 2023, que chega à sua 22ª edição, já teve a programação definida e divulgada. Ao todo são 24 filmes da Mostra Competitiva Mercocidades e 33 da Mostra Competitiva Regional, formada por produções de realizadores da Zona da Mata e Campo das Vertentes de Minas Gerais. Todos os filmes serão exibidos no Teatro Municipal.



Além disso, estão previstos, ao longo da semana temática de cinema, debates e encontros com realizadores.



Este ano, a temática do festival irá abordar a importância da cultura na sociedade e como é necessário se manter vigilante para a manutenção e o fortalecimento da democracia, além da garantia dos direitos individuais. Na avaliação do Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e agitadores culturais, responsável pelo Festival Primeiro Plano, o Brasil de 2023 vive em um contexto político que apresenta vitórias para a arte e a cultura. Entretanto, ainda há muito o que fazer para o fortalecimento e a emancipação da política da imagem.