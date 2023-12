As matrículas para as oficinas artísticas e culturais do Programa Gente em Primeiro Lugar estarão abertas no Centro Cultural Dnar Rocha (Rua Mariano Procópio, 973), no período entre os dias 11 a 15 de dezembro. Aproximadamente 200 vagas gratuitas serão disponibilizadas e preenchidas por ordem de inscrição, que ocorrerá exclusivamente de forma presencial. O atendimento acontece nos dias 11, 14 e 15, das 9h às 18h30, e nos dias 12 e 13, das 8h às 15h. A relação de oficinas disponíveis, com os dias e os horários das aulas, deve ser consultada diretamente no Dnar Rocha, nas datas estabelecidas para as matrículas.

As oportunidades são para as oficinas de violão, teclado, percussão, musicalização, informática, audiovisual, danças populares, danças urbanas, balé, samba, grafite, moda, artesanato, teatro e capoeira. Para participar das atividades, os interessados devem ter, pelo menos, 6 anos completos, sem limite de idade. No ato da inscrição, é preciso apresentar cópias dos documentos pessoais e do comprovante de residência. Nos casos de pessoas com deficiência (PCDs), também é necessário entregar um laudo médico.

Além das turmas que acontecem no Centro Cultural Dnar Rocha, o programa oferece oficinas artísticas e culturais gratuitas em diversos territórios de Juiz de Fora. A relação dos bairros a serem atendidos em 2024, com suas respectivas oficinas, está em fase de fechamento. Oportunamente, será divulgado o calendário de matrículas nestes polos.

Segundo o coordenador-geral do Programa, Fernando Valério, o horário de atendimento de algumas oficinas foi ampliado para até as 20h. "Isso ocorreu em atenção a uma demanda antiga da comunidade, que reivindicava horários mais acessíveis para os adultos”, informa Fernando Valério. “A democratização do acesso é uma meta central do nosso trabalho. Esta extensão de horário reflete a escuta ativa do público", acrescenta.

O Programa Gente em Primeiro Lugar é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e prestação de serviços da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).