Nesta quarta-feira (13), o Colégio de Aplicação João XXIII deu abertura ao Programa de Incentivo à Docência para a Inclusão (Pidei) através de dois editais de bolsas de Incentivo ao Exercício da Docência na Educação Inclusiva, para o ano de 2024, para alunos de programas de pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As bolsas são para atuar no João XXIII, prestando atendimento e auxílio aos estudantes com necessidades educativas especiais e demais alunos da Instituição. As inscrições vão até 16 de dezembro e podem ser realizadas por meio de preenchimento de formulário on-line. Nos editais, é possível conferir os documentos exigidos durante o ato de inscrição. O valor das bolsas é de R$ 2.100 para estudantes de mestrado e R$ 3.100 para estudantes de doutorado.

No total, são três bolsas oferecidas, sendo duas para estudantes que possuem licenciatura em Pedagogia e demais licenciaturas, e uma destinada para aqueles com graduação em Letras/Libras e/ou Pedagogia e demais licenciaturas, com habilitação em Libras. Os bolsistas aprovados devem dedicar 12 horas semanais às atividades do Pidei nas dependências do João XXIII. A bolsa tem validade de até 12 meses, sendo possível a prorrogação do prazo.

No próximo domingo (17), a lista das inscrições deferidas será divulgada. Candidatos que obtiverem resultado indeferido podem entrar com recurso no dia seguinte, através do preenchimento de formulário, anexo ao edital, e enviar para o e-mail eduespecial.joaoxxiii@ufjf.br.

Durante o processo, os candidatos aprovados passam por mais uma etapa avaliativa, que consiste em uma apresentação de carta de intenções pelos candidatos e uma entrevista feita pela banca, prevista para acontecer em 20 de dezembro, próxima quarta-feira.