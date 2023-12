Nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o edital do processo seletivo de Agente Comunitário de Saúde. Serão distribuídas 161 vagas em 61 territórios de referência das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município. A taxa de inscrição é de R$ 90.



Os interessados em se inscrever terão do dia 19 de fevereiro, às 9h, até o dia 19 de março, às 15h59, para se candidatar de forma online no site da empresa organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).



De acordo com a Secretaria de Recursos Humanos (SRH), a prova objetiva está prevista para o dia 14 de abril de 2024, às 9h15. Para participar é preciso possuir ensino médio completo, residir na área da comunidade em que pretende atuar e ter concluído o curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas. O salário é de R$ 2.640,00, e a jornada de trabalho semanal, de 40 horas. Os aprovados deverão realizar deslocamento diário em visitas domiciliares de sua área, podendo ser exigido também a prestação de serviços relacionados à saúde pública aos sábados, domingos e feriados.



Os candidatos que se inscreverem para concorrer como Pretos ou Pardos e forem aprovados no Curso de Formação Introdutória Básica serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, para que seja atestado o enquadramento, analisando o fenótipo do candidato.



Para saber mais, confira o edital disponível no site da empresa organizadora.