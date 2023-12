Novas oportunidades de emprego foram divulgadas no "Vagou, Juiz de Fora" nesta sexta-feira (22). No total, mais de 453 vagas estão com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

Os interessados em conferir e se candidadar devem acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

As empresas e pessoas físicas que quiserem anunciar oportunidades também devem acessar o site do "Vagou, JF".



Confira as novas vagas:

Pedreiro/Ajudante de obras/Estagiário em engenharia (6)

SDR (2)

Assistente de estoque (2)

Auxiliar administrativo (1)

Balconista (1)

Vendedora de roupas jeans (1)

Vendedora em restaurante (4)

Churrasqueiro (1)