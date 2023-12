A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu processos seletivos simplificados para contratar profissionais para o Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, e no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas.

Foram disponibilizadas, ainda, vagas no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) e no MG Transplantes, em Belo Horizonte.

Confira as oportunidades e saiba como se inscrever:





Hospital Regional Antônio Dias - inscrições de 28/12/2023 a 10/1/2024

- Uma vaga para farmacêutico bioquímico ou biomédico, 40 horas semanais. Confira.

MG Transplantes - inscrições até 29/12/2023

- Duas vagas para médicos reguladores, 24 horas semanais. Confira.

- Uma vaga para biomédico, farmacêutico bioquímico ou generalista, 30 horas semanais. Confira.

Hospital Regional João Penido - inscrições até 29/12/2023

- Uma vaga para anestesiologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião pediátrico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para ginecologista e obstetra, 24 horas semanais;

- Uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho, 40 horas semanais;

Confira.



Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência - inscrições até 27/12/2023

- Sete vagas para anestesiologistas, 12 horas semanais;

- 17 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião de mão, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião geral, 24 horas semanais;

- Duas vagas para cirurgiões pediátricos, 24 horas semanais;

- 13 vagas para cirurgiões plásticos, 24 horas semanais;

- Duas vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico clínico, 12 horas semanais;

- Duas vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

- Duas vagas para médicos do trabalho, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico especialista, 24 horas semanais;

- 17 vagas para médicos generalistas, 12 horas semanais;

- 11 vagas para médicos generalista, 24 horas semanais;

- Duas vagas para infectologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para intensivista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para intensivista, 12 horas semanais;

- Duas vagas para neurocirurgiões, 12 horas semanais;

- Seis vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para nutrologista, 24 horas semanais;

- Duas vagas para oftalmologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para ortopedista, 12 horas semanais;

- Uma vaga para ortopedista e traumatologista, 12 horas semanais;

- Cinco vagas para ortopedistas e traumatologistas, 24 horas semanais;

- Três vagas para otorrinolaringologistas, 24 horas semanais;

- Duas vagas para pediatras, 12 horas semanais;

- 19 vagas para pediatras, 24 horas semanais;

- Uma vaga para radiologista, 12 horas semanais;

- Três vagas para radiologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para reumatologista, 24 horas semanais.

Confira.

Sobre a Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é uma instituição, criada em 1977, que surge com a proposta de melhorar a assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde através da articulação entre os hospitais mineiros da rede pública.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse a aba “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação.