Juiz de Fora tem novas vagas de emprego ofertadas nesta quinta-feira (28). São mais de 373 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além de cadastros reserva. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto "Vagou JF". Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Confira as vagas anunciadas:

Representante de atendimento (PCD) (15)

Estágio MAPRO (5)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.