Nesta sexta-feira (29), a cidade de Juiz de Fora encerra a última semana de 2023 com seis novas vagas de emprego abertas, somando-se a um total de 364 oportunidades, além de cadastros reserva. Os interessados em conferir as formas de se candidatar devem acessar o site "Vagou, JF". Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Confira as vagas publicadas:

Consultor de vendas (1)

Vendedora (4)

Almoxarife de obras (1)



Empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas posteriormente.