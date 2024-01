Estão abertas em Barbacena as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas da beleza. A iniciativa é por meio do Senac Móvel, que ficará instalado no Bairro do Carmo por um mês.

Segundo a Prefeitura, os cursos ofertados são de Barbearia e Barboterapia, com carga horária de 36 horas.

Os cursos começam nos dias 16 e 29 de janeiro. Os interessados devem se cadastrar até o dia 15 deste mês, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Carmo, que fica na Rua Batista Cantaruti.

É preciso ter mais de 16 anos, apresentar Carteira de Identidade e CPF, além da Folha Resumo do Cadastro Único.

“O projeto visa ofertar capacitações em diversas áreas profissionais, através de 10 unidades móveis, contratadas pelo Município, que estão percorrendo os bairros da cidade”, afirmou o Executivo.

Veja abaixo as datas e horários dos cursos:

16/01 a 25/01 - 18h às 22h



16/01 a 25/01 - 13h às 17h



29/01 a 08/02 - 18h às 22h



29/01 a 08/02 - 13h às 17h

Senac Móvel

De acordo com o Senac, a unidade móvel oferta cursos das áreas de hotelaria, há carretas adaptadas para a oferta de oficinas nas áreas de turismo, informática, gestão, saúde e imagem pessoal. Com 14 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 4 metros de altura, as 12 unidades móveis de educação contam com infraestrutura de última geração.