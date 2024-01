Nesta quinta-feira (11), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora anunciou que as vagas de estágio em pós-graduação foram reabertas devido a mudança da data de aplicação, marcada para o dia 26 de janeiro.

Segundo o órgão, avaliação será aplicada das 9h às 12h no Instituto Vianna Júnior, localizada na Avenida dos Andradas, 415, Centro. As vagas são para pós-graduandos nas áreas de Direito, Comunicação, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação, que podem se inscrever até o dia 15 de janeiro por meio de formulário online. As inscrições já realizadas anteriormente e deferidas estão em lista publicada no Atos do Governo.

Para se candidatar, o interessado deve cumprir os pré-requisitos da formação em bacharelado nos cursos citados, estarem devidamente matriculados e frequentes em cursos de pós-graduação de suas respectivas áreas e terem disponibilidade de 30 horas semanais. O processo seletivo será composto pela prova eliminatória e por análise curricular. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$1.100 e auxílio-transporte correspondente a duas passagens por dia de atividade.

Acesse o edital para saber mais.