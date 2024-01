Em Juiz de Fora, o Colégio de Aplicação João XXIII está com 90 vagas abertas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno em 2024. Segundo a instituição, são vagas preenchidas por meio de sorteio, sem qualquer necessidade de taxa para inscrição.

As inscrições começaram no dia 2 e se encerram às 23 horas do dia 23 de janeiro de 2024. O sorteio será realizado no dia 25 de janeiro de 2024, às 16 horas, no anfiteatro do ensino médio do Cap. João XXIII. Ele é público, aberto aos interessados, porém não será exigida a presença de um representante do candidato, no local e horário do sorteio.

Confira as vagas



30 (trinta) vagas para o 1º ano do Ensino Médio da EJA.

30 (trinta) vagas para o 2º ano do Ensino Médio da EJA.

30 (trinta) vagas para o 3º ano do Ensino Médio da EJA.

Da Idade (critério para a inscrição):

1º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 29 de janeiro de 2006 com aprovação no

9º ano do Ensino Fundamental.

2º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 30 de janeiro de 2006 com aprovação no

1º ano do Ensino Médio.

3º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 31 de janeiro de 2006 com aprovação no

2º ano do Ensino Médio.





Saiba mais

Em caso de dúvidas ou dificuldade para realizar a inscrição, entrar em contato pelos e-mails secretariaeja.jxxiii@gmail.com ou joaoxxiii@ufjf.br, pelos telefones (32)2102-3623 ou (32) 2102-3624, durante o período de inscrição.