Empresas interessadas em participar do primeiro Mutirão de Empregos da Diversidade da cidade. Desta vez, as empresas interessadas em participar deverão se inscrever no workshop “Diversidade e Inclusão”, a ser realizado pelo Senai na terça-feira, 30 de janeiro, das 8h às 12 horas, na Av. Barão do Rio Branco, 1219, Centro. As inscrições devem ser realizadas pela página. O Mutirão do Programa “GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios”, que será realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, ocorrerá no dia 1º de fevereiro.

A ideia é a promoção de oportunidades iguais no mercado de trabalho, além de fortalecer a inclusão e a diversidade no ambiente profissional, a ação atende à Lei Municipal 14668/2023, que “institui a Semana Municipal da Visibilidade, Empregabilidade e Capacitação de Travestis, Pessoas Transgêneras Binárias e Não Binárias”, e conta com recursos de emenda parlamentar da vereadora Tallia Sobral.

A estrutura do workshop, contará com 15 vagas, com o conteúdo programático:



- Exploração dos conceitos de diversidade, inclusão e equidade;

- Apresentação dos números de violência contra o público trans no Brasil;

- Orientação para construção de valores e cultura inclusiva;

- Conscientização da importância do uso do nome social;

- Apresentação dos principais erros cometidos no processo de Recrutamento e Seleção;

- Formas de preparação dos demais colaboradores da empresa para receber colegas trans e prevenir a transfobia.



Aliado ao workshop, a proposta busca, além da oferta de vagas, a sensibilização de empresas sobre a importância da diversidade e da promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e diversificado, criando espaços acolhedores e inclusivos, livres de preconceitos.



Agenda 2030



Atendendo à Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o município de Juiz de Fora tornou-se signatário através da Resolução n.º 158, de 14 de julho de 2020, o workshop e o primeiro Mutirão de Empregos da Diversidade de Juiz de Fora integra o objetivo 8: É preciso “promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos”.