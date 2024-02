Entre os dias 26 e 28 de fevereiro será realizado o “Darwin Day”, um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Genética (SBG) em comemoração ao aniversário de Charles Darwin (12 de fevereiro). A iniciativa gratuita, e aberta ao público, será no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e contará com a participação de cientistas de todo o país.

A proposta dos debates é incitar reflexões sobre diferentes temas, desde a origem da vida até o surgimento de novas espécies passando por explicações dos processos evolutivos.

A programação conta com dez palestras sobre os mais variados temas dentro do campo da evolução com profissionais da UFJF e de outras cinco universidades federais. Também haverá espaços destinados a troca de conhecimentos sobre o ensino e pesquisa, além de exposições e uma noite cultural.

O evento é aberto a todos os interessados, e será no Instituto de Ciências Biológicas (ICB). A inscrição deve ser feita por meio do formulário on-line até o dia 16 de fevereiro. A participação garante certificado emitido pela Pró-reitoria de Extensão (Proex). Veja a programação completa.

Charles Darwin



Um dos mais brilhantes cientistas da humanidade, o britânico Charles Darwin (1809 -1882) formulou a teoria da evolução das espécies explicando as mudanças dos seres vivos por meio da seleção natural.

A obra “A origem das espécies” (1859) abriu caminho para a ciência moderna e para os estudos de genética.