Nesta sexta-feira (16), a página para quem busca um emprego, o “Vagou, Juiz de Fora”, anunciou 14 novas vagas pela cidade. São cerca de 450 oportunidades entre emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, além cadastros reserva.

Os interessados em se candidatar devem acessar o site do projeto. Na página, é possível encontrar informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, as empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas posteriormente.



Confira as vagas

Vendedor(a) de cursos profissionalizantes (1)

Estagiário Comercial de Ensino Médio (1)

Estagiário de Informática (1)

Assistente Financeiro (1)

Auxiliar de Farmácia (1)

Fiscal para Plataforma de Ônibus (1)

Supervisor de Estacionamento (1)

Cozinheiro (1)

Pizzaiolo (1)

Chapeiro (1)

Operador de Loja (3)

Auxiliar de Escritório (1)