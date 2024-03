A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o edital para a edição de 2024 do projeto “Bem Casado”. Quem desejar participar do casamento comunitário poderá se inscrever das 8h às 17h, nos dias 18, 19 e 20 de março, ou até serem preenchidas as vagas, na Casa da Mulher, localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga,



De acordo com a PJF, o casamento irá possibilitar a união de 174 casais, correspondentes a idade de Juiz de Fora, através do processo gratuito de legitimação da união e está incluído o casamento Civil no cartório e cerimônia em data, local e horário que serão informados posteriormente. Serão inscritos 174 casais e cadastrados 50 casais excedentes para o preenchimento de eventuais desistências.



Para a inscrição é preciso levar documento de identidade, folha resumo V7 extraído do CadÚnico fornecida pelo Cras ou comprovante de cadastro obtido no aplicativo do Bolsa Família ou no portal do CadÚnico comprovando a renda de meio salário mínimo. É importante informar também o cartório de registro de nascimento, casamento anterior averbado ou óbito do cônjuge falecido dos casais.



A assessora da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Fabiana Rabelo, explica que o “Bem Casado” é uma iniciativa que proporciona proteção jurídica, garantia dos direitos civis, da regularização de relações familiares e também da valorização do afeto. “É um momento importante em que visamos garantir às pessoas que não tem condições de arcar com as custas cartoriais esse direito. Além do casamento civil, vamos preparar uma grande festa a exemplo dos últimos dois anos”, adiantou.