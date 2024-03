O Ministério Público Federal (MPF) está com um processo seletivo com inscrições abertas para a contratação de estagiários de Direito para Juiz de Fora. As oportunidades são para estudantes de graduação e pós-graduação.

Os interessados podem se cadastrar até as 23h59 de 18 de abril, de forma on-line para graduação e pós-graduação.

Os estudantes de graduação selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 1.027,82; já os alunos de pós-graduação o valor é de R$ 2.055,65.

A seleção dos candidatos será feita por meio de provas, com previsão de realização no dia 28 de abril, das 8h às 12h, em local que ainda deve ser definido.

As provas serão realizadas também em Belo Horizonte, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia e Sete Lagoas.