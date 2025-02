A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou o edital do processo de seleção para ingresso em cursos gratuitos de graduação a distância. São 975 vagas gratuitas distribuídas nos cursos de Licenciaturas em Computação, Matemática, Química, Física, Educação Física, Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública.

Os cursos são desenvolvidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), nos seguintes polos de apoio presencial, todos em Minas Gerais: Andrelândia, Bicas, Boa Esperança, Campos Gerais, Carandaí, Carangola, Cataguases, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares, Ilicínea, Itabira, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Mantena, Monte Sião, Santa Rita de Caldas, São João Del Rei.

No momento da inscrição o candidato deve optar pelo Polo escolhido e se atentar para a escolha uma vez que existem atividades e avaliações presenciais obrigatórias nesses locais.

O ingresso nos Cursos de Graduação a Distância ocorrerá da seguinte forma: 80% das vagas serão destinadas para o público em geral, levando em conta a média das notas de Língua Portuguesa e Matemática, com apresentação do histórico escolar do Ensino Médio. Os 20% restantes serão destinados a professores da rede pública de ensino em exercício, que não tenham formação em nível superior ou que estejam atuando em uma área diferente daquela de formação. Os professores devem comprovar vínculo com as suas respectivas redes de ensino e apresentar, como requisito obrigatório, seu cadastramento na Plataforma Freire.

As vagas são distribuídas conforme o sistema de cotas da instituição, sendo nove grupos de acesso – oito deles destinados às ações afirmativas e um de ampla concorrência (grupo C).

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever das 15h do dia 10 de fevereiro até às 18h do dia 21 de fevereiro de 2025, pelo site da Copese. Após ler as instruções, preencher o formulário e enviá-los eletronicamente, o candidato deve imprimir a GRU correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$150, e efetuar o pagamento até 21 de fevereiro de 2025, exclusivamente no Banco do Brasil, respeitando os horários de compensação bancária. É possível solicitar isenção da taxa entre 10 e 12 de fevereiro.

Resultado

O resultado final estará disponível a partir das 16h do dia 21 de março de 2025 no site da Copese.

Matrícula

Os dias, prazos e entrega de documentos para a matrícula dos aprovados serão divulgados no site da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara). As aulas têm início previsto para o dia 22 de abril de 2025.

