O Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) está com inscrições abertas para o curso “Educação Financeira como Ferramenta para a Ascensão Social”, que acontece na próxima quarta-feira, 4 de junho, das 9h às 12h, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A iniciativa é gratuita e destinada a todos que desejam melhorar sua organização financeira, com 30 vagas disponíveis.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente à sede do Sedecon, localizada na Rua Marechal Deodoro, 722, térreo.

A palestrante responsável será Luciana Santos, que destaca a importância da proposta diante do cenário atual. “Temos percebido um aumento no número de pessoas em situação de endividamento. É por isso que a gente oferece esse curso”, explica.

Durante a manhã de aprendizado, os participantes terão contato com temas como:

administração de gastos;

criação de uma poupança;

como evitar armadilhas do endividamento;

quais dívidas quitar primeiro;

retomada do controle financeiro.

Segundo Luciana, o conteúdo foi pensado tanto para quem já enfrenta dificuldades quanto para quem busca prevenção. “O curso foi feito para pessoas já em situação de dívidas e como forma de prevenção e combate a estes problemas financeiros”, afirma.

Além de dicas práticas, o objetivo é promover uma mudança de comportamento. “Todos que participarem terão a chance de sair daqui com novos hábitos e mais responsabilidade financeira, aprendendo a como gerir seus recursos e se organizar melhor”, conclui a palestrante.