O Colégio de Aplicação João XXIII, da UFJF, está com inscrições abertas para 75 vagas no 1º ano do Ensino Fundamental de 2026: 71 para ampla concorrência e quatro para pessoas com deficiência. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site, entre 11 e 27 de agosto.

A taxa de inscrição é de R$50, mas é possível solicitar isenção entre 11 e 15 de agosto. Para participar, a criança precisa ter CPF próprio e ter nascido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de março de 2020. Cada candidato deve ter e-mail próprio para inscrição.

O sorteio ocorrerá em 12 de setembro, às 15h, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo YouTube do Colégio. O resultado final será divulgado em 1º de outubro no site e na portaria da instituição, permanecendo disponível até 10 de outubro.

