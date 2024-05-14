Assim como os pais m?dicos, professores, dentistas, enfermeiros, agricultores, empres?rios... existem aqueles que vivem da m?sica, da literatura, das artes-pl?sticas e c?nicas. S?o os! E como ser? a conviv?ncia dos filhos com esses "seres dotados de sensibilidade" e que carregam consigo o legado de pais?

Para Pedro Uch?as (foto ao lado), de apenas dez anos, a vida de m?sico do pai, Rog?rio Uch?as, ? motivo de admira??o. "Eu acho muito legal. Ele alegra as pessoas na noite e sempre que posso, vou assistir ao seu show."

Al?m de "curtir" a profiss?o de Rog?rio, ele admite: "tamb?m quero aprender a tocar viol?o. J? fa?o aula de flauta e estou me preparando para entrar no conservat?rio de m?sica".





A influ?ncia do pai artista tamb?m foi grande na fam?lia do veterano m?sico das noites juizforanas, Salim. Os filhos Gibran, 23, e Caio Lamha (foto ao lado), 15, confessam que sempre se espelharam na vida art?stica do paiz?o. "Crescemos ouvindo ele tocar e aprendemos coisas muito boas", diz Gibran, que apesar da influ?ncia musical, optou pela carreira de ator.

Mas nem sempre ter um pai artista, ? sin?nimo de facilidade. No caso de Caio, que sempre foi louco viol?o, as primeiras notas foram ensinadas pelo irm?o mais velho. "Como meu pai aprendeu sozinho, ele acha que eu tenho que me virar." E uma palhinha juntos, j? fizeram? "Ainda n?o tive esse privil?gio. Vamos ver se um dia a gente toca juntos", convida.

N?o s? os pais m?sicos influenciam seus rebentos. H? quem diga que a jovem Clarice Miranda Fiorese, 15, tem jeito para a literatura. "Na escola, meus professores falam que eu escrevo bem, mas n?o sei se ? t?o bom assim". Ela ? filha do escritor, poeta e professor Fernando F?bio Fiorese Furtado, mas garante que n?o deseja seguir a profiss?o do pai e pretende ser advogada. "J? tentei ler alguns livros dele, mas n?o me identifiquei. Pode ser que mais tarde eu goste". O ca?ula da turma, Pedro, de 8 anos, ? o grande desenhista da casa. J? xar? do pai, Fernando, 12, detesta portugu?s, mas adora ler.

Desde muito pequena, a atriz e produtora Larissa Bracher (foto ao lado), 28, sabe muito bem o que ? ser filha do admirado artista pl?stico Carlos Bracher. "Ele levava eu e minha irm?, Blima, para o ateli?r e exercitava nossa criatividade imag?tica. Ele e minha m?e sempre foram artistas que criaram suas pr?prias oportunidades. Hoje, eu trabalho com produ??o e me lembro dos meus pais montando suas exposi?es".

