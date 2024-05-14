Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

agosto/2005

? d?vida cruel! O que comprar de presente para o pai nesse dia t?o especial? Por mais que a gente conviva com a pessoa, nem sempre se sabe o que ela deseja realmente ganhar ou o que ela precisa.

Uma dica ? fazer um jogo. Aproveite uma conversa entre voc? e os amigos, mas que seu pai esteja participando. Comente que voc? adora um livro (aquele que desconfia que ele goste). Veja a rea??o dele. Se mostrar interesse, falar que ? muito bom, pergunte se ele j? leu. Se ele disser que n?o, voc? ganhou o jogo e ele, um livro.

Pra te ajudar mais um pouco, vamos dar algumas sugest?es de presentes de acordo com cada estilo de pai.





Seu pai ? o tipo de homem que adora presentear as pessoas, demonstra pra Deus e o mundo que ama n?o s? a mulher ou namorada, mas os amigos, a vida... ? algu?m que fala dos seus sentimentos e por isso ? considerado ing?nuo, ?s vezes. Chora, porque sabe que todo ser humano pode e assim deve fazer, quando necess?rio. Ent?o, seu pai ? o tipo de homem que aceita ganhar, com tranq?ilidade alguns dos presentes abaixo:.

Um homem de neg?cios: este ? o seu pai. O homem que trabalha 24 horas, at? em sonho. Ele comanda, gerencia e delega fun?es o tempo inteiro. Parece que est? ligado na tomada de 200V. Que tal as sugest?es de presente abaixo?

Falar com seu pai sobre trilhas, mar, asa delta, futebol, rio, escaladas ? garantia de assunto para uma tarde inteira. Ele vai adorar ser surpreendido com alguma pe?a do esporte (radical ou n?o) favorito dele. Ele j? tem um acess?rio de estima??o? D? uma espiadinha, porque o material j? deve estar velhinho...

Seu pai ? algu?m que adora festas e est? sempre disposto a conhecer novas pessoas? Gosta de andar sempre arrumado e cheiroso? Ele vai adorar as dicas para deix?-lo ainda mais bonito!

Um bom chinelo, uma revista, um joguinho de xadrez (no computador ou tradicional) ? a cara do seu pai. Ele ama passar o fim de semana em casa, relaxando com a fam?lia em volta, preparando um churrasco em dia de sol ou um fondue nos dias frios. Quem sabe ele n?o est? de olho em um kit churrasco ou de caipirinha ou, ainda, em um chinelo de couro bem macio?

Falar em(posturas), mantras, budismo, chacras, yoga, medita??o, feng shui... ? algo corriqueiro para seu pai. Ele adora mensageiros do vento, esferas multifacetadas, relaxar em ambientes pr?ximos da natureza, meditar ao som do p?ssaros e ao perfume de incensos. Um tapete de borracha para as pr?ticas zens dele, como a medita??o, ? uma boa id?ia para seu pai. O que voc? acha?