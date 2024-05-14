Pagar as contas, levar as crian?as na escola, buscar os filhos (principalmente as filhas) depois das baladas, ser chefe de fam?lia, "dificultar" para emprestar a chave do carro... ser? que essas s?o as fun?es principais de um pai? Afinal, o que ? ser

A psicanalista, Bianca Faveret, explica que o papel paterno na vida de uma crian?a ou adolescente ? o de meio-termo para equilibrar um pouco a forte rela??o que h? entre o filho e a m?e.

"A crian?a nasce e forma um forte v?nculo com a m?e. ? ela quem ir? lhe apresentar o mundo, as novas possibilidades e assim, ? como se fosse formado um pequeno mundo particular que deve ser rompido pela presen?a e atitudes do pai. Ele vai quebrar, mas n?o totalmente, essa rela??o dual que existe e fazer com que o filho se desgrude mais da m?e, passe a ser menos dependente dela", explica a psicanalista.

? o pai quem traz, muitas vezes, o equil?brio quando a m?e quer comprar tudo o que v? para o filho ou "passa a m?o na cabe?a" da crian?a. Ele deve apresentar sua opini?o ? esposa e depois, com autoridade (e n?o autoritarismo), mostrar ao filho o caminho certo.

Ser o contrapeso da fam?lia n?o ? para qualquer um n?o. Por isso, conversamos com tr?s homens que contam como ? a vida de um pai, as dificuldades, como educam seus filhos e o que desejam para eles.