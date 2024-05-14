Amor de filho

Cinco crian?as mostram o orgulho que sentem de seus pais

atrav?s de lindos desenhos

A frase ? feita, conhecida, mas venhamos e convenhamos, est? recheada de verdade: n?o h? mentira nem falsidade com crian?a. Se eles dizem que gostam ? porque esse sentimento est?, de verdade, no cora??o. Se dizem que amam, ent?o, a not?cia ? das melhores. Os pais podem abrir aquele sorriso e correr para o abra?o.

Essa mo?ada bonita a? da foto, foi un?nime na hora de dizer "Eu te Amo" para os papais quem nem de longe desconfiam dessa homenagem.foram muito simp?ticos com a equipe da. Muito espertos, inteligentes e falantes, diga-se de passagem, fizeram desenhos para ilustrar o papai de cada um.

Nessa turma, tem pai que mora longe, tem pai que mora em outra casa, tem pai que trabalha muito, tem pai que fica mais em casa. Uma salada de tipos de papai que enchem seus filhotes de orgulho. D? gosto ver o brilho nos olhos de cada um quando p?ram para explicar quem ? seu pai e o que ele faz.

D? at? para imaginar cinco crian?as que tem entre cinco e sete anos juntas. Se algum deles come?a sua explica??o um pouco tim?do, basta o colega do lado falar mais do pai dele, para outra voz aparecer: "Ah, ?... Meu pai tamb?m".





Nos desenhos, muita simbologia. Uma mistura de imagina??o, percep??o de detalhes, express?o. ? s? parar para fazer a compara??o entre o que eles dizem e os desenhos para entender o recado dessa mo?ada. Um lembra do jardim da av? na hora de colocar o ch?o no desenho, outros desenham sapatos cheios de detalhes, e dizem que acham um barato o coturno dos pais policiais, mesmo que ainda nem saibam o nome que o cal?ado tem.

Crian?a ? assim mesmo: encanta e surpreende. Confira as homenagens para o Dia dos Pais dessa galera do barulho, preparada com muito carinho para cada amig?o:

Vin?cius Cunha

Ele tem sete anos e h? tr?s estuda com muita gente dessa turminha. O pai n?o mora na casa dele, mas est? sempre por perto para dar aquele abra?o gostoso.

Tem um detalhe nessa hist?ria que ? interessante: o pai estuda F?sica em outra cidade. Ele nem sabe direito o que ? isso, mas acha que deve ser muito dif?cil, porque o pai est? sempre com caderno por perto e estuda muitas horas por dia.

Ele desenhou o pai de bon?, e diz que ? porque sempre lembra dele com um na cabe?a. Se o bon? est? grande? A resposta ? engra?ada: "Acho que ele nem tem bon? desse tamanho, mas se existisse um, ela ia comprar com certeza. Ele gosta muito de bon? mesmo".

Vit?ria Moreira

A gatinha est? com seis anos e diz que ? f? n?mero um do pai. "Ele vem me buscar de moto, sou a motoqueira da casa", comenta. Parece que ela gosta mesmo de andar na garupa do pai. Pergutamos se ela prefere carro ou moto e ela respondeu: "De moto. Vem um ventinho muito gostoso na cara da gente!".

O pai dela ? enfermeiro. Como ela mesma conta, ele s? anda de roupa branca. Vit?ria acha "mais ou menos bonito" as roupas do pai e diz n?o enxerg?-lo muito com roupas de outra cor.

O destaque do desenho est? na cor rosa da pele do pai. Nem uma pequena implic?ncia dos coleguinhas homens quanto a cor, fez Vit?ria mudar de id?ia. "A pele do meu pai ? clarinha mesmo, ? cor de rosa", resumiu para acabar com a pol?mica.

Marcelo Henrique

O Marcelo tem seis anos e o pai dele trabalha em uma firma de areia. Ele diz que o pai j? explicou o que ele faz com a areia, mas ela n?o se lembra o que ?. Esse trabalho ? l? na cidade de Tr?s Rios e por isso o garot?o diz que fica com muita saudade do pai.

Marcelo j? conhece a cidade que o pai mora e de vez em quando vai pra l? para poder visit?-lo. Ele diz que ? longe, mas que as viagens com a m?e s?o sempre legais.

O pai, no desenho que Marcelo fez, est? de bra?os abertos porque gosta muito de abra?ar os filhos. "Meu pai ? muito legal, e eu sou um menino bonzinho, por isso ele quase n?o briga comigo".

Lara Maciel

O pai da Lara ? policial e ela parece morrer de orgulho disso. Ela conta que ele vem busc?-la de farda e que todo mundo fica sempre olhando para ele. Para Lara, a roupa que o pai veste ? muito bonita, e os sapatos tamb?m. Tanto que no desenho ela resolveu dar uma caprichada nos coturnos.

Se o pai ? bravo? A pergunta acabou demorando um pouco para ser repondida. A menina diz que ela faz umas "pirracinhas" de vez em quando e que isso deixa o paiz?o um pouco bravo sim. Mas que, na maioria das vezes, ele ? muito bonzinho. "Na rua ele tem que ser bravo, n??"

A gatinha explica que desenhou o pai em um jardim, porque ela gosta muito deste ambiente. No p? da sua ?rvore? Ma??s... A fruta que ela e seu pai mais gostam.

Matheus Vin?cius Abreu

Matheus ? o ca?ulinha dessa galera. Ele tem cinco anos e tamb?m, assim como Lara, ? filho de um policial. No caso dele, nem precisava explicar muito, porque no pr?prio desenho ele fez o pai na rua, apitando e parando os carros pela Avenida Rio Branco.

Ele conta que o pai est? estudando para fazer prova. Matheus n?o sabe bem para qu?, mas o pai fala que precisa estudar muito para poder passar, porque ? muito dif?cil. "Meu pai trabalha e estuda tanto que minha m?e tem dia que est? dormindo quando ele chega em casa".

Matheus diz que gosta de jogar bola com o pai, e que ? melhor do que ele. Assim como o paiz?o, Matheus ? torcedor do Vasco. Ali?s, essa ? uma das heran?as que ele recebeu. Ele conta que, desde pequeninho, tem meia, blusa, bon?, tudo do time do pai. E que tamb?m leva o nome do amig?o no meio do nome dele.

Que orgulho!