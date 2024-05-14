M?os masculinas na cozinha

Pais mostram que cozinha tamb?m ? lugar de homem... e para cozinhar

S?lvia Zoche

Rep?rter

julho/2006



N?o tem jeito. A cozinha, muito mais do que a sala, ? o ambiente da casa onde todos se sentem mais ? vontade, onde as conversas e as risadas rolam soltas. Dali saem os alimentos para o est?mago e, porque n?o dizer, para a alma. Sim, porque gostar do que se faz j? ? pr?-requisito para um excelente resultado e nisso pode-se incluir a culin?ria, profissional ou n?o. O "fazer com amor" d? um sabor especial nas refei?es. Imagine se for algu?m tamb?m especial em sua vida, como o seu pai? ? claro que cozinha ? lugar de homem, ? lugar de ser humano. E se for pai, ent?o. Hum! Realmente, fica tudo de bom. ? que isso demonstra que pai e m?e dividem tudo em casa - do amor ?s tarefas - e que o equil?brio na fam?lia ? conseq??ncia.

O italiano Salvatore Imbroisi (foto acima, cozinhando para os amigos) ? um desses homens que arrasa na cozinha e deixa todo mundo babando. Tamb?m pudera. Sua fam?lia sempre teve restaurante. "Comecei a gostar de culin?ria desde os 10 anos de idade. Nasci no meio". Quando veio para o Brasil, continuou a tradi??o de restaurante. Apesar de, atualmente, n?o se envolver profissionalmente com a gastronomia, mas como ele ? um leg?timo italiano, "as pessoas esperam que eu cozinhe", diz.

E assim o faz, com todo o gosto e acredita que, hoje em dia, h? mais homens na cozinha do que mulheres. "Pelo menos, na turma que conhe?o", faz a ressalva. "O homem encontra na culin?ria um momento de relax, mas tem que gostar, tem que fazer com amor, porque sen?o o pessoal vai jogar a comida na tua cabe?a", brinca.

Como a amizade e a fam?lia s?o importantes em sua vida, teve uma ?poca que Salvatore reunia cerca de 60 pessoas em um s?tio para brincar, jogar t?nis e cozinhava para todos. "A import?ncia da gastronomia na fam?lia ? 90%, sem medo de errar. Quer ler isso vai achar que eu s? comia. Mas n?o ? isso. ? da? quem vem as outras coisas. A culin?ria agrega, faz amizades", fala. S? que as reuni?es acabaram quando ele percebeu que a turma mais jovem s? chegava para almo?ar e a conversa, o bate-papo antes dos comes e bebes deixaram de acontecer. "Me mudei e s? chamo os parentes agora", confessa.

Ele, que se considera um autodidata, faz de tudo de uma boa massa at? o churrasco e a feijoada. "Vou para a cozinha e aproveito o que tenho, sem necessidade de seguir a risca uma receita. Mas ? porque tenho a experi?ncia ameu favor. Ivento muita coisa, porque tenho no??o de cozinha", diz. O fundamental ? que o preparo da comida resulte em uma refei??o "substanciosa e gosotosa. N?o adianta ser bonita e n?o ter um gosto bom, n?o satisfazer".

Na fam?lia, os dois netos - um menino e uma menina - levam jeito para culin?ria. J? as duas filhas de Salvatore... "Elas n?o gostam n?o. O meu filho gosta mais como hobby. Ele faz uma pizza, um canelone de primeira qualidade. Em casa, a minha mulher prefere lavar os pratos e que eu cozinhe. Eu acho que a mulher se protege demais. Porque se ela mostrar que sabe cozinhar, at? o marido vai cobrar que ela cozinhe e a? arruma confus?o. Ent?o, ela diz que n?o sabe e pronto", ri.

Salvatore conta, orgulhoso, que o neto (foto acima), certo domingo, pediu ao av? para preparar um capelletti in brodo, uma esp?cie de sopa de capelete. "Mas minha neta prefere capelletti ao molho branco. Ela tem treze anos e foi preparar. Ficou bom, mas faltou uma pitada de tempero, como noz moscada e uma pimenta, mas eu estimulo! E fico por perto, porque crian?a sozinha na cozinha n?o entra", enfatiza.

Sugest?o de card?pio no dia dos pais: churrasco. "? o que todo mundo gosta e o que d? menos trabalho".

Culin?ria por profiss?o

Durante seis anos, a gastronomia em hot?is, ao lado de chefes de cozinha de alta categoria, fez parte da vida de(foto ao lado, com a filha Mariana), formado em Hotelaria. Ainda faz parte, s? que hoje mais na ?rea acad?mica e para a fam?lia e amigos. Antes, ele gerenciava hot?is, verificava de perto a cozinha e encontrava solu?es pra melhor atender os clientes. "Eu reparei que as crian?as n?o davam sossego para os adultos nos restaurantes dos hot?is. Ent?o, criei um card?pio com refei?es que atra?ssem o interesse delas, numa ?rea para elas, com mesas e cadeiras para a altura delas... Foi incr?vel como deu certo", relembra.

Cozinhar, para Tib?rio, ? um ato de prazer e n?o de obriga??o e o que ele gosta ? de experimentar o novo. "Eu me dou o direito de experimentar e dizer que n?o gostei". Nos restaurantes, enquanto sua esposa pede o que j? conhece, Tib?rio gosta de se aventurar. "O que mais me atrai ? uma receita ex?tica. Gosto de novos sabores", diz.

A pequena Mariana, de dois meses, filha de Tib?rio e Tereza, certamente vai aprender a cozinhar brincando e vendo que a divis?o de tarefas ? algo natural. "A Tereza e eu dividimos as tarefas, as despesas... Senti na pele o que ? morar sozinho e n?o saber fazer as coisas, porque meu pai n?o sabia fritar um ovo e fui criado assim", conta. "Por que a gente fala sobre a famosa 'comidinha da mam?e' e n?o 'a comidinha do papai'?".

Sugest?o de card?pio no dia dos pais: "Mesmo que o pai n?o tenha costume de cozinhar, v? brincar de fazer biscoitinhos, saladinha dentro do tomate... Transfomar o momento do preparo do alimento em algo divertido, mas sem se tornar brincadeira".

Aloisio Scolforo, antes de tomar gosto pela culin?ria, cozinhava por obriga??o. "Foi na ?poca em que servi o ex?rcito, porque era obrigat?rio o aprendizado, mas acabei tomando gosto pelo fog?o". Tanto ? verdade que faz sucesso entre os amigos dos filhos, que acredita ser a culin?ria um elo entre as pessoas, por aproximar as pessoas, "principalmente nos momentos que antecedem os preparativos", comenta."? l?gico que eles vivenciam os preparativos. Mesmo um deles n?o morando mais comigo, com freq??ncia ele est? pedindo sugest?es. Penso que eles gostam de meus pratos, porque um deles j? faz pratos deliciosos".

Sugest?o de card?pio no dia dos pais: Algo bem especial - desde que n?o seja cabrito ou camar?o - como, por exemplo, um prato feito a base de trutas ou frango xadrez ou uma moqueca bem apimentada.

Bra?os cruzados...

...s? no dia dos pais. ? queparticipa de um, da igreja cat?lica. Neste movimento, quando no dia dos pais, as esposas ? que preparam todo o almo?o e os homems nem se mexem. Em compensa??o, a cozinha fica por conta deles no dia das m?es. "A?, s?o elas que n?o fazem nada", conta.

A facilidade na cozinha existe, porque o pai de Andr? era dono de a?ougue e gostava de cozinhar. E ele garante que faz qualquer prato com carne, principalmente. Em casa, as tarefas tamb?m s?o divididas, educa??o passada para os filhos e diz que o filho mais velho at? gosta de cozinhar. "Isso ? bom, porque ees d?o mais valor ao que comem em casa e valor ao pai e ? m?e. Normalmente, quando s?o mais novos, eles costumam reclamar da comida, mas n?o sabem o trabalho que d? para fazer", exemplifica.

Sugest?o de card?pio no dia dos pais: picanha invertida. "O pessoal adora. Pega a picanha, abre no meio e puxa ao contr?rio. Recheia com provolone, bacon, ling?i?a, passa sal grosso. Envolve em papel laminado e leva ao forno".

