Pai, nas horas certas e incertas,eu posso sempre contar com essa pessoa maravilhosa que voc? ?.

Uma pessoa que me d? aten??o, que me ouve, me aconselha e me d? muito carinho.

Voc? tem um lugar reservado no meu cora??o.

Confio em voc? e vou guardar l? dentro esse grande amor que voc? sempre me dedicou.

Pai, eu amo voc?!

Feliz Dia dos Pais!!!



Pai eu te amo muito voc? ? o melhor pai do mundo eu agrade?o muito a Deus por vc ser meu pai!beijos........!

E feliz dia dos pais.



Papai voc? ? omelhor pai do mundo

Feliz aniversario!!

Te amo do fundo do meu cora??o

Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e tamb?m com seus limites. Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida, que est? pela frente.

Este homem alegre e brincalh?o, mas tamb?m, ?s vezes, silencioso e pensativo, homem de f? e grande luta, sens?vel e generoso. O abra?o aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, Meu velho, meu grande amig?o, conselheiro e leal amigo: Infinito ? teu cora??o. Obrigada, pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas mas tamb?m de muitas esperan?as e sonhos!

Que seu dia seja muito feliz! EU TE AMO MUITO PAI



Paiiiiiiiiii!!!!!

te amoooo muito!

obrigada por voc? existir e por ter cuidado de mim!

te amooooooooo!!!!!!



Bom falar desse velh?o ae que na realidade sempre vai ser novo ? dif?cil...Bom se eu disser que ? pai perfeito vou ser puxa saco...mas o que dizer ent?o????At? hoje me pergunto!!! Mas resumindo...Ele ? o melhor pai do MUNDO...



Pai ? o amigo maior que a gente tem na vida. Felizes somos n?s, eu e meus irm?os, por termos essa criatura maravilhosa como nosso paiz?o. ? amigo do peito, ? forte e esperto, apesar dos anos e das afli?es sofridas, por obra e gra?a dos desgostos que n?s seus filhos queridos, involuntariamente por vezes, o fizemos passar.

Neste dia dos pais, em nome de toda a galera, venho prestar as homenagens que esta data imp?e. Como ? bom ter o pai presente, podendo desfrutar de seu grande cabedal de conhecimentos, tendo a oportunidade de lembrar do desvelo a n?s dedicado na inf?ncia e na adolesc?ncia, quando fomos t?o felizes e n?o percebemos.



Hoje ao relembrar o passado, vemos que temos sido muito ingratos, pois n?o lembramos nunca de retribuir a mesma aten??o e desvelo a n?s dedicados. Voc? ? uma criatura incompar?vel, al?m de ser a raiz mais profunda, que sempre sustentou nossa fam?lia nos per?odos de crise e vendavais, que voc? enfrentou com sabedoria e muita valentia.

Saiba papai, te amamos muito e somos gratos, por todo seu cuidado na condu??o e desenvolvimento da nossa personalidade. Somos todos seres humanos que levam o carimbo de qualidade de sua cria??o.



Pai..gostar?amos de dizer o que sempre lhe falamos todas as noites antes de domir....Te AmaMos!!!

Obrigada por ser assim perfeito!!

Brabo, brincalh?o(?s vezes d+, mas n?o da nda), batalhador, inteligente, chato e legal, s?rio, quieto e tagarela, trabalhador e dorminho

co...impossivel existir um pai igual!!

Temos orgulho de t?-lo como NOSSO pai!!!

PaRaB?Ns Pelo SeU DiA!!

Beijos do filhos que te amam muuuuuuuuuuito e que fariam de tudo pra te ver feliz...

Karol, Kamila e Brunno!



Paizinho...

Um passarinho

Me acordou cedinho

Cantando lindo

Que nem rouxinol

E o c?u sorrindo

Azul, azul, limpinho

Abriu caminho

Pra passar o sol

Um dia lindo

Com todas as cores

Um arco-?ris

Garantiu que sai





E o bem-te-vi disse

Que viu as flores

Vindo enfeitar

O dia do papai

Amigo velho

Eu queria falar

Meu velho amigo Foi t?o bom te encontrar

Amigo velho

Eu te amo demais

Meu velho amigo

Todo dia

? dos pais

Eu convidei o gato

E o cachorro



Nem um amigo

Vai poder faltrar

Super-heroi, tamb?m

Tarzan e o Zorro

E o perer? n?o vai poder mancar

Vai ter pelada

E muita brincadeira

Toda alegria vem nos visitar

Queria tanto

Que a festa inteira

Fosse um presente

Pra poder te dar.

TE AMO MUIT?O...



EU TE AMO PAPAI



Pai voc? ? o homem que eu mais gosto... Mais admiro... Deus fez a natureza para voc?, fez o mara para voc?..E voc? fez eu..o seu filho que mais lhe admira..Voc? ? a pessoa mais especial para mim...

te amo muito e feliz dia dos Pais



Te amo muito pai, estou morrendo de saudades!!



Pai eu te amo muito e eu sei que sou arteiro mas me desculpe e vou mudar, FELIZ DIA DOS PAIS!!!



Este homem que eu admiro tanto,

com todas as suas virtudes e tamb?m com seus limites.

Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,

mostrando-me o caminho da vida, que est? pela frente.



Este homem alegre e brincalh?o,

mas tamb?m, ?s vezes, silencioso e pensativo,

homem de f? e grande luta,

sens?vel e generoso.

O abra?o aconchegante a me acolher, este homem,

meu pai, com quem aprendo a viver.

Pai,

Meu velho, meu grande amig?o, conselheiro e leal amigo:

Infinito ? teu cora??o.

Obrigada, pai, por orientar o meu caminho,

feito de lutas e incertezas

mas tamb?m de muitas esperan?as e sonhos!



Que seu dia seja muito feliz!

EU TE AMO MUITO PAI!

Pai te amo d+! Eu sou muito mal-educado eu sei mas me perdoe vou mudar.

Painho!

"Quando damos o que temos, estamos prontos pra receber o que realmente precisamos"...Voc? ? um ser humano muito especial! Uma alma linda e acima de tudo um GRANDE PAI!!! Desejamos a voc? um feliz dia dos pais! E que Deus te aben?e para que voc? continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que ?!

Beijos de luz em teu cora??o!

Papai n?s te amamos muito, vc ? o melhor pai do mundo! ? quem nos passa seguran?a, nos d? educa??o, nos corrije, nos d? amor, carinho, nos passa felicidade com seu jeito alegre d ser, e mais... Obrigada paiz?o por este amor q nos mima cada vez mais e obrigada principalmente por nos colocar no mundo... sabemos q a dist?ncia separa os olhares, mas nunca os cora?es q amam, e n?s t amamos de verdade... Feliz dia dos pais... n?o s? hj,mas sempre!!!

ABRA?O-lhe hoje especialmente por ser o seu dia, embora eu ache que todos os dias sejam seus. Mais especialmente hoje quero lhe dizer que a cada dia aprendo mais e mais a ser o que sou pois creio ter herdado de voc? car?ter ?ntegro e os mais preciosos valores. Me sinto uma pessoa afortunada por ser sua filha. Eu tenho muito orgulho de que seja meu pai. Somos grandes amigos e camaradas e procuro ouvir sempre os seus conselhos e deles tirar o melhor proveito. Deus lhe deu muinta sabedoria, pai. E com certeza h? de fazer dos seus dias futuros promissores e felizes. Pe?o a Deus que continue lhe aben?oando e nunca o desampare. Voce ? muito especial. De sua filha que te ama Kailane

PAI !

Te amo d+.!

Vc eh tudo na minha vida viu!

FELIZ DIA DS PAIS!

Mta paz. Alegria. Amor.

Enfim . TUDO porque vc merece

Bejos

Bju grandeeee no seu cora??o. Te amamos muitooooo...

Papai,

Desejo que, a cada dia da sua vida, abra-se uma flor, trazendo muita saude, paz e alegria.

Um abra?o apertado e um beijo muito carinhoso!

Obrigada por ser esse papai que ?!

bjaooo de todos

Laura, leila e luhH

Pai!!

Ter pai como o senhor,deixa qualquer filho com o muito orgulho.Sempre legal,amoroso e companheiro.

"Filho de peixe tem o Maior Orgulho de Ser Peixinho"

Pai adoro voc?!!!



Pai,adoro vc!!vc ? muito legal..vc ? o melhor pai do mundo..seja sempre essa pessoa alegre e legal!!que deus inlumine sempre a sua vida!!que vc tenha sempre paz,alegria,sa?de e que vc tenha sempre amor no cora??o,amo vc!!



Papai!!!

Neste momento gostaria de lhe dizer o quanto voc? ? especial. Sabe pai, quando voc? viaja sinto sua falta, a casa fica vazia, n?o temos sua alegria contagiando nossas noites, mas quando voc? chega, como ? bom, como ? gostoso brincar com voc?, assistir nossos filminhos juntos, brincar no computador, enfim, sua presen?a ? fundamental em nossas vidas.

Hoje venho aqui te desejar um dia todo especial, em minhas ora?es pe?o a Deus que lhe d? muita, paz, muita sa?de e muitas felicidades. Feliz Dia dos Pais.

Ta amo muito papai, Gustavo



Papi!!!!

Ter um pai como voc?, deixa qualquer filho cheio de orgulho. Sempre muito querido, determinado, puxando a orelha quando preciso.

Tudo o que sabemos, e tudo o que somos foi devido a educa??o e aos ensinamentos que voc? nos proporcionou.

Papi!!! N?s te amamos!!!

Com muito carinho dos teus filhos.

Kelen e Rubens.



Pai, tenho muito orgulho de voc?. Obrigado por tudo. Voc? ? o melhor pai do mundo. Te amo!!!



Pai!!

Em todos os momentos de minha vida agrade?o a Deus por voc? existir, por voc? ser o pai carinhoso, dedicado e cheio de garras para lutar.

Todos os dias agrade?o a Deus e pe?o que voc? possa ter muita sa?de para continuar esta sua caminhada de luta e de esperan?a de um dia melhor para mim e meus irm?os.

Pai, te desejo um dia maravilhoso, cheio de paz, sa?de e muito amor, te amamos cada vez mais, voc? ? especial!!

Te amo papai...



Pai!!! N?o preciso nem falar muito. Minhas atitudes j? demonstram o quanto eu te amo. Tenho muitas recorda?es boas de quando era pequena ( no parque, na igreja, quando me buscava na escola que felicidade!!), espero pai conseguir ser para os meus filhos metade do que foi para mim. Tenho e sempre tive orgulho de t?-lo como pai. Sem demagogias: vc ? o MELHOR PAI DO MUNDO!!!! MIL BEIJOS!!!



Pai =)

Agrade?oe a Deus por sua vida! Por todo amor, carinho e cuidados dispensados a mim! Obrigada por ter sido um pai presente, num dos momentos mais importantes da minha vida =) Jesus te aben?oe!! AMO VOC?!! C/ carinho, sua filha, Loana



Papai, te admiro pelo fato de voc? ser sensacional, guerreiro, vitorioso, pois voc? consegue tra?ar suas metas e concretizar suas tarefas da melhor maneira poss?vel. Siga sempre em frente, sem mito, sem medo, porque voc? ? capaz de conquistar todas as coisas, pois Jesus sempre estar? de fortalecendo... Te amo muito seu filho Silmar Filho... Voc? ? o meu maior orgulho...



Papai Rej?o, voc? tem sido um grande presente para o pequenino Arthuzinho, e contribuindo de maneira grandiosa para o crescimento da pequena jovem Stefaninha. Obrigada por cri?-los. Deus te aben?e e fa?a resplandecer seu rosto sobre ti.



OI PAIZ?O



...nunca tivemos tempo de nos olhar e dizer um ao outro EU TE AMO!!!

Nossas gera?es n?o se compreendiam...

Fui rebelde!e voc? Casmurro...mas sempre te respeitei...n?o entendia sua forma de amar...

E somente acordei de fato, depois que voc? partiu...

Hoje a saudade traz lembran?as e a certeza que est? bem, que cumpriu sua miss?o...

Agrade?o a Deus por ter nascido de pais t?o maravilhosos como voc? e minha m?e.

Agrade?o a voc? meu pai pela jornada dificil que empenhou na educa??o

de seus filhos e boa parte tb?m de seus netos.

Obrigada meu pai por ter existido e nos ensinado a sermos humildes e honestos.



FELIZ DIA DOS PAIS!!!



UM GRANDE BEIJO ONDE ESTIVER...



SUA FILHA QUE MUITO TE AMA



PATI

Pai! voc? ? o m?ximo te amo muito muito muito muito muito...



Papai te amo muito vc e meu super pai obrigada por este amor que me mima cada ve mais, obrigada por me colocar no mundo te amo muito papai.



Meu pai..

Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e tamb?m com seus limites.

Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida, que est? pela frente.

Este mestre contador de hist?rias traz em seu cora??o tantas mem?rias,

espalha no meu caminhar muitas esperan?as, certezas e confian?a.

Este homem alegre e brincalh?o, mas tamb?m, ?s vezes, silencioso e pensativo, homem de f? e grande luta, sens?vel e generoso.



O abra?o aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver.

Pai, paizinho, paiz?o...

meu velho, meu grande amig?o, conselheiro e leal amigo: infinito ? teu cora??o.

Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas mas tamb?m de muitas esperan?as e sonhos!

PAI EU TE AMO MUITO...

Pai,

Obrigada pelos conselhos quando precisei.

Eu agrade?o Pai, pelos momentos especiais a cada dia.

Por seu humor, por sua paciencia, por tudo o que sempre fez.

Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter.....

Um pai como voc?!

Beijos, te amo!



Papai, mam?e ainda fala por mim, mas ela sabe pelo sorriso e euforia que fa?o quando te vejo o quanto te amo.bjs.BOO BOO

Te amo tando papai,sei la,vc envadio meu cora??o,iluminando meu caminho,quero ouvir sempre seus otimos e bons conselhos,nao s? de pai mas tamb?m de amig?o.

Paei,eu te amo......

Pai,

N?s te amamos muito. Parab?ns pelo seu dia!

De sua filha e mulher, Aninha e Miria

Pai,

Quero te agradecer por tudo que o senhor nos ensinou, sempre foi um exemplo de honestidade, de perseveran?a e acima de tudo bondoso!!! Obrigada pelo carinho, respeito e brincadeiras... obrigada por existir e ser nosso PAI!!! N?s amamos voc?.

Sua esposa Carminha e seus filhos: Helo?sa, Edinho,Andr?, Ricardo, Renata ,Fernanda e seu netinho Thiago.

Pai viver ? fazer e acontecer os sonhos que ainda n?o foram realizados dentro de n?s.Mas de todas as ben??os ? estar reunidos nos olhos de Deus quando n?o florecemos a chuva nos molha, fazendo assim que nos regue diante da terra pai nunca diga n?o pois t? ?s paiiiiiii.

Parabens! SuperPAI!



Eu te amoooo!!!

voce ? o melhor no mundo e de minha vida. um beij?o



Pai, sempre amaremos o senhor acima de tudo, pois foi voc? quem nos ensinou a ser

o que somos: unidos ao eterno amor. De seus filhos Emersom, Shirley, Kati e, principalmente,

seus netos Anderson, Thaina, Rodolfo, em especial Sarah e Nathan. Beijos. Te amamos



Ser pai ? ser companheiro

? ser confidente,

? ser mensageiro,

? aceitar um filho..que n?o foi sua semente

Mas ser Pai

? aceitar um filho que ? seu fruto...

Do Cara que te ama



Eu tenho um amigo, que sempre est? comigo, presente do bondoso criador...

Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor...

No dia em que eu nasci ele j? estava ali, me recebendo nos bra?os da fam?lia...

Eu n?o sabia de nada mas ele j? me amava, e me ofertava a sua companhia...

Meu pai meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro, para mim...

Sua vida me conduz aos bra?os de Jesus a quem eu amarei at? o fim...

Te amo Papai...



PAPAI CORUJA

Ainda sou pequenininho mas j? sei reconhecer o amor que sinto por voc? a cada dia que vc chega do trabalho e eu fico maluco de alegria!

PAPAI TE AMO!!!

BRUNO

Meu pai ? um her?i!!!Beijos!!one

Meu pai quando eu tinha...

4 anos: Meu pai pode fazer tudo.

5 anos: Meu pai sabe muitas coisas.

6 anos: Meu pai ? mais esperto do que o seu pai.

8 anos: Meu pai n?o sabe exatamente tudo.

10 anos: No tempo antigo, quando o meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes.

12 anos: Ah, ? claro que o papai n?o sabe nada sobre isso. ? muito velho para se lembrar da sua inf?ncia.

14 anos: N?o ligue para o que meu pai diz. Ele ? t?o antiquado!



21 anos: Ele? Meu Deus, ele est? totalmente desatualizado!

25 anos: Meu pai entende um pouco disso, mas pudera! ? t?o velho!

30 anos: Talvez devessemos pedir a opini?o do papai. Afinal de contas, ele tem muita experi?ncia.

35 anos: N?o vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai.

40 anos: Eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem tanto bom senso, e tanta experi?ncia!

50 anos: Eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. ? uma pena que eu n?o tivesse percebido o quanto era inteligente. Teria aprendido muito com ele.

Luana

Paizinho,

O orgulho que tenho de voc? ? enorme! Sua alegria, bondade, generosidade e seus conselhos me ajudaram a percorrer meu caminho e a conquistar tudo o que tenho hoje. Sou muito mais feliz por ter voc? como meu pai, afinal, voc? ? o melhor pai do mundo! Meu cora??o ? cheio de amor por voc? e cheio de saudades tamb?m... Continue sendo esta pessoa linda! Amo voc?! Feliz Dia dos Pais!

Priscila

? bonito dizer que te amamos, que somos gratas, que a sua presen?a faz nossa vida mais feliz. Mas ? importante dizer mais: para n?s voc? ? um homem bom, digno, honesto, com um cora??o maior que voc? mesmo! Temos muito orgulho de dizer que somos suas filhas e de termos herdado "m?sica" e "sentimento" de voc?! Feliz dia dos pais!

Camilla e Fernanda