Use a imagina??o

Tradicionais, inusitados, n?o importa. D? um presente que surpreenda seu pai

S?lvia Zoche

Rep?rter

julho/2006



Se ele ? bravo, bonzinho, humor vulner?vel, engra?ado, faz o tipo social ou estilo "Urtig?o", n?o importa. O que interessa ? que ele ? seu pai e o que voc? quer mesmo ? marcar este dia com alguma coisa que chame a aten??o dele. H? aqueles presentes que ele n?o se importa em ganhar de novo, mesmo tendo ganho um igualzinho no ano passado.

Afinal, se for um perfume que ele adora, ? bem prov?vel que ele esteja de olho em um novo frasco. Se for um livro, ? certo que ele vai adorar receber um outro. Agora, se voc? est? cansado e quer inovar, tamb?m h? sugest?es bacanas que v?o surpreender e emocionar qualquer pai, por mais "dur?o" que ele possa parecer. Um exemplo simples ? lev?-lo a uma livraria caf?, deix?-lo escolher sua leitura preferida, sentarem para tomar um caf? com creme e, na hora de ir embora, pagar a conta.

Veja as dicas j? veiculadas no ACESSA.com e compiladas nesta mat?ria para facilitar sua vida.

Flores sim!

Quem disse que homem n?o recebe flores, gente? ? claro que recebe. Apesar das flores serem muit?ssimo vendidas no Dia das M?es, os pais tamb?m merecem este mimo. Se ele n?o for o tipo de homem que n?o tem paci?ncia em cuidar de plantas, cuide voc? mesmo e mostre que seu amor se mant?m vivo assim com a flor.

Quem tem pai esportista, mesmo que n?o sejam atletas profissionais, sabe como eles gostam de estar com os equipamentos em dia para que a pr?tica do esporte transcorra sem problemas. Veja o que ele est? precisando e prsenteie sem pestanejar.

Fa?a algo estilizado com a sua "cara". Pegue papel - se for reciclado por voc? mesmo, melhor ainda -, revistas que possam ser recortadas, e o que mais a criatividade mandar e monte um cart?o. Escreva uma mensagem bem bonita. Uma id?ia, ? voc? fazer um porta-retrato, s? que em vez de colocar o retrato, voc? coloca o cart?o.

Livros, CDS, DVDs, material de escrit?rio... O importante ? se vai ter utilidade. Para dar um toque especial, coloque o presente dentro de uma caixa de papel feita por voc? mesma. Veja o passo-a-passo de uma delas, ensinada no portal.

Mensagem p?blica

Surpreenda seu pai com uma mensagem linda. N?o precisa ser grande. ? s? vir do fundo do cora??o. Mas para ser diferente, arrase na forma de expressar. Coloque sua mensagem em um outdoor. Isso mesmo! Antes, lembre-se que seu pai precisa passar pelo local para ver o presente original. As empresas de outdoor possuem uma lista com os pontos que voc? pode colocar sua mensagem. Outra forma de tornar p?blico o que voc? sente pelo seu pai ? contratar um carro de som - esses especializados - e fazer a declara??o do seu amor no dia. Mas aten??o! S? fa?a isso se voc? tiver certeza de que ele ir? gostar, porque, em vez de agradar, pode ser que a mensagem se torne um transtorno.

Mensagem fonada

? o conhecido servi?o de telemensagens. Eles possuem diversos temas e poesias, poemas... ? s? escolher e pedir para ligar no momento que ele esteja presente - em casa ou no trabalho. Bom mesmo ? se voc? estiver por perto, porque assim que ele desligar o telefone, voc? vai ganhar um mega abra?o! E para completar, voc? pode entregar lindas flores. Se quiser inovar, ligue voc? mesmo e fale a mensagem que deseja. Se achar que a emo??o n?o vai deixar a voz sair, uma dica ? voc? gravar a mensagem em um gravador e assim que ele atender, dar o play.

Mensagem filmada

Se voc? tem ou algum amigo seu possui uma filmadora, produza um pequeno v?deo com imagens de fotos de momentos seus com seu pai e o resto da fam?lia e uma m?sica de fundo.Depois, voc?, sua m?e e irm?os deixem-se ser gravados, individualmente, falando uma mensagem bonita para ele. No fim da grava??o, todos juntos digam em alto e bom som "Eu te amo!". Entregue a fita para ele e assistam juntos. Vai ser pura emo??o.

Som na caixa!

Seu pai ? f? de diversas m?sicas e possui muitos CDs que voc? at? perde a conta. Mas, com certeza, ele tem algumas que s?o prediletas e que se lan?assem uma colet?nea, ele compraria na hora. Pe?a ajuda para algu?m da fam?lia monte um CD bem bacana, com a "cara" dele. Este presente estilizado ele vai adorar.

Que chique

A comemora??o no dia dos pais costuma ser em algum restaurante, mas no fim das contas, literalmente, ? o papai quem paga. Inove. Junte suas economias e deixe bem claro que o dia ? especial e que ele merece ser bajulado. Se voc? j? ? adulto e trabalha, mais um motivo para pagar a conta, n?o ? mesmo?

V? pra cozinha

Se a cozinha n?o ? seu forte, mas voc? quer fazer algo diferente, fa?a algumas tentativas antes do domingo de dia dos pais. Assim, na data que forem comemorar, ele vai perceber que seu esfor?o valeu a pena. Quer uma dica? Clique aqui.

Gal?

O pai que faz o estilo gal? adora andar bem arrumado, perfumado, com os cabelos alinhados... Hoje em dia, homens assim, vaidosos, tamb?m s?o chamados de metrossexuais, como o jogador de futebol David Beckham, da Inglaterra. D? perfumes, cremes, gel ou mousse para os cabelos, uma roupa que o deixe mais bonito ainda. Cuidado para sua m?e n?o ficar com ci?mes, j? que o seu pai vai ficar mais gato ainda.

Colecionador

Selos, moedas, c?dulas, cart?es postais, revistas em quadrinhos... Para o pai que ? colecionador, receber uma pe?a que est? faltando em sua cole??o ? um presente dos deuses, concorda? Mas voc? vai concordar que se j? e dif?cil para ele conseguir como colecionador, o que dir? voc?, n?o ? mesmo? Se for quase imposs?vel, pela raridade ou pelo pre?o, seja criativo. Procure saber a pe?a que seu pai est? "correndo" atr?s e fa?a um reprodu??o, mas de brincadeira. Entregue em um embrulho junto com uma mensagem dizendo que, mais do que a pe?a que ele procura, a que voc? acabou de presente?-lo ? rar?ssima, porque s? ele vai ter.

Ohm...Ohm...

O pai que gosta de yoga, com certeza, em algum momento, vai entoar o mantra Ohm, que ? considerado pelos praticantes com o som fundamental do universo. Seu pai ? zen, gosta de yoga, tem sempre um ensinamento oriental e voc? ? totalmente o inverso.

Se este ? o caso, surpreenda-o indo a uma aula de yoga com ele ou pedindo para ele que o ensine algumas ?sanas (posturas) no dia dos pais. Com certeza, ele vai se emocionar e a harmonia entre voc?s vai aumentar. Experimente!

Mas caso voc? j? fa?a yoga, procure uma novidade em postura, algo que tenha certeza que ele ainda n?o conhece, e mostre para ele, em um ambiente arrumado para isso. Use a imagina??o!