Seu pai famoso...

Papai Hamilton

Como diz a letra: "Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras n?o sei dizer... como ? grande o meu amor, por voc?". Essa ? a m?sica preferida dele e expressa todo o amor que sinto pelo meu pai. Te amo!

Sua filha Priscilla






Papai Lu?s Gustavo

Esse ? o primeiro de muitos dia dos Pais de sua vida!!!!!!!
N?o tenha d?vidas de que voc? ? o MELHOR PAPAI DO MUNDO!!!!!!!!!
Te AMO MUITO!!!
Com carinho, seu filho

J?lio Augusto





Papai Rog?rio

Pai, queremos te desejar um feliz dia dos pais.
N?s amamos muito vc!!!
Beijos,

Cynthia e Patr?cia Ragazzi








A melhor P?E do mundo

Voc? foi, ? e sempre ser? a melhor m?e/pai. Voc? ? muito importante para o Marcus e para mim. Voc? soube muito bem suprir a falta de um pai presente nas nossas vidas. Continue sendo esta mulher guerreira e batalhadora. Te amamos muito.
Beijos,

Renato e Marcus Ser?a






M?epai

Voc? ? a melhor m?e-pai,irm?, amiga, pessoa do mundo...
Te Amo Muito...
Feliz dia dos Pais, ali?s voc? sempre foi tudo na minha vida dos meus irm?os tamb?m...
Te AMO MUITO!!!!

Paty






Meu amado pai

Temos muito orgulho de voc?!!!!!! Muito obrigado por tudo. Te amamos muito...

Paulla e J?nior










Pai, voc? pra mim sempre foi e sempre vai ser o homen mais maravilhoso do mundo, pois me ensinou a ser uma pessoa boa e honesta, eu te amo demais pai, feliz Dia dos Pais!!!

sua filha Jeannette








Te amo papai

Papai, te desejo um feliz Dia dos Pais, voc? ? o melhor paiiii do mundooooo, te adoroooooooooooo

sua filha Yasmin









Declara??o p?blica de amor!

Seu exemplo de vida, de cidad?o e de pai s? me fizeram bem. Sou seu fruto e me orgulho disso! Beijos mil!

Viviane







Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!