



Tal pai, tal filho!

Quando qualquer semelhan?a n?o ? mera coincid?ncia

Rep?rter:T?mara Lis

O que ? que Luciana Melo, Leo Maia, Camila Pitanga, Pedro e Tiago, Eduardo Sotto Maior, Lafayette Andrada e J?lio Delgado t?m em comum?

Todos estes filhos seguiram a carreira dos pais. Mas, afinal, o que faz o filho optar por trabalhar na mesma atividade do pai?

Para muitos a resposta pode estar na admira??o, no gosto j? difundido desde a inf?ncia por determinada arte, profiss?o ou mesmo estilo de vida ou por outros motivos que a pr?pria raz?o desconhece.

No cinema, o peixinho Nemo ? um exemplo da admira??o pelo pai e da necessidade de provar ao genitor sua capacidade de ser t?o bom ou melhor que ele. E existem filhos que s?o mesmo assim, n?o ? verdade? Quem ? que j? n?o se pegou dizendo a frase: "S? podia mesmo ser filho de quem ?!" ou "Filho de peixe, peixinho ?".

Que tal ent?o, conhecer um pouco mais da hist?ria destes filhos que n?o s? no Dia dos Pais prestam homenagens aos papais? Quer prova de amor maior que optar pela carreira do pai? A equipe ACESSA.com registra aqui a hist?ria de quem "segue a risca todos os exemplos". Confira!

Pai e filha em busca da not?cia!



A escolha da filha pelo jornalismo n?o foi uma decis?o surpreendente para o pai, o tamb?m jornalista Rodrigo Barbosa. Mas, mesmo assim, a not?cia de que Lu?sa faria vestibular para o curso de Comunica??o Social veio recheada de orgulho que os pais corujas conhecem muito bem.

A primeira op??o foi para o curso de Direito, mas depois de um ano na faculdade ela viu que n?o era bem o que queria e resolveu mudar de curso, "a minha primeira op??o foi para tentar ir contra ao que todo mundo esperava de mim. Todo mundo falava: ah! voc? vai fazer comunica??o..."

Lu?sa Barbosa conta que fez um ano da faculdade de Direito e sempre recebeu o incentivo do pai. "O meu pai me deu muita for?a tanto na escolha pelo Direito como na escolha pela Comunica??o. Inclusive, enquanto eu fazia Direito eu j? trabalhava na produtora de v?deo do meu pai e da minha madrasta", ressalta.





Rodrigo faz quest?o de dizer que n?o influenciou a decis?o da filha porque acredita que a escolha da profiss?o deve ser muito pessoal.

Mas, ao mesmo tempo, acha que a influ?ncia familiar tamb?m ? muito grande. "A m?e da Lu?sa ? escritora e professora de Letras e a av? tamb?m. Fica dif?cil n?o influenciar de alguma maneira. E n?o posso negar que tenho uma pontinha de orgulho de saber que consegui passar um pouco desta paix?o que tenho pela profiss?o que escolhi para minha filha" e, completa: "Se ela fez esta op??o deve ser porque conseguiu enxergar, atrav?s de mim, um pouco desta paix?o e que esta ? uma op??o prazerosa e compensadora. D? uma ponta de alegria ver que o seu filho v? na sua atividade profissional uma forma de se viver feliz!".

Lu?sa conta que nem tudo foi f?cil. "Eu tinha medo da compara??o. Quando cheguei na faculdade de Comunica??o tinha a minha av? e o meu pai como professores e todo mundo faz quest?o de repetir isto. Me incomoda muito, ? muita press?o. Sei tamb?m que assim como tem gente que vai me dar emprego por eu ser filha do meu pai, tem gente tamb?m que n?o vai me dar o emprego por eu ser filha dele. ? uma faca de dois gumes!" diz Lu?sa.

Mas com todos os pr?s e contras que podem haver no fato de um filho seguir os passos do pai ela n?o desanima e afirma com orgulho: "Eu pretendo ser uma profissional t?o competente como eu considero o meu pai!"















































De pai para filho, de av? para neto!





Os irm?os Lu?s D?cimo(1), Aristides(2) e Nilo Filho(4) que seguiram o oficio do pai Nilo Sotto Maior(3)

sabe bem o que ? carregar nas costas a responsabilidade de desenvolver uma atividade que j? vem desde o tempo de seu av?.foi o respons?vel por trazer para Juiz de Fora, juntamente com seus irm?os, Aristides Sotto Maior e Lu?s D?cimo Sotto Maior, a primeira ?tica de Juiz de Fora e a terceira do Brasil, fundada em 17 de mar?o de 1920.

Nilo Sotto Maior n?o perdeu tempo e ensinou o of?cio para o filho - Nilo Sotto Maior Filho - que continuou o seu trabalho. Nilo Filho tamb?m deu um "jeitinho" de despertar no filho Eduardo a paix?o pelo of?cio.



Eduardo Sotto Maior sabe da responsabilidade de levar ? frente os neg?cios que passam de gera??o para gera??o.

Eduardo come?ou a trabalhar na ?tica do pai aos 16 anos e nunca mais saiu de l?. Ele conta que chegou at? a come?ar o curso de Medicina mas parou no meio do caminho para continuar se dedicando ? ?tica. Trabalho que ele j? exerce h? mais de 25 anos.

Eduardo sabe da grande responsabilidade que ? carregar sozinho o peso de mais de 80 anos de hist?ria e continuar a qualidade do servi?o oferecido pelo av? e pelo pai, mas diz que tudo isto vale a pena por ver a vibra??o e o orgulho do seu pai de manter viva a tradi??o da fam?lia.



