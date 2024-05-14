Par?quia S?o Geraldo (Teixeiras) Confira a programa??o completa de missas em 2007
Dia 01/04/07- Domingo de Ramos07h30 ? Missa
08h30 ? B?n??o e distribui??o dos ramos para as prociss?es que sair?o de tr?s lugares: Igreja S?o Domingos, Alto do Cascatinha (Gruta de N. S. Aparecida), e Hospital ASCOMCER. Encontro das prociss?es no p?tio da Igreja com missa campal
17h e 19h ? Missas
Dia 02/04/07 ? Segunda-feira17h e 19h ? Missas
Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa19h ? Missa pelos enfermos da comunidade
Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa16h ? Atendimento de confiss?es
19h ? Santa Missa
20h ? Louvor ? Grupo de Ora??o Boa Nova
Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa09h ? Celebra??o da palavra de Deus para as crian?as ? Cerim?nia do Lava-p?s Evangelizarte / Catequese
15h ? Ter?o da miseric?rdia
19h ? Missa ? Cerim?nia do Lava-p?s e adora??o do Sant?ssimo at? 23h
Dia 06/04/07 ? Sexta-feira Santa09h ?s 15h ? Ora??o silenciosa
15h ? Caminhada penitencial, partindo da Igreja S?o Domingos, no Bairro Teixeiras e chegada na Igreja S?o Geraldo
Dia 07/04/07 ? S?bado15h ? Atendimento das confiss?es
19h ? B?n??o do Fogo, Proclama??o da P?scoa, Missa e Prociss?o Eucar?stica
Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa07h30, 09h, 17h e 19h ? Missas
*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.
A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.
