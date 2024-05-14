Par?quia S?o Mateus Confira a programa??o completa de missas em 2007

25/03 a 31/03/07- Seten?rio das Dores de Maria 17h ? Medita??o e ora?es

18h ? Missa com reflex?es

Dia 01/04/07- Domingo de Ramos 07h, 08h30, 10h, 18h e 20h ? Missas

17h15 ? Ben??o dos Ramos e Prociss?o saindo da rua Melo Franco, n? 250 at? a Igreja S?o Mateus 19h ? Prociss?o com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja S?o Mateus e percorrendo as ruas do bairro.

Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa 07h, 18h e 19h ? Missas

15h ? B?n??o e un??o dos enfermos na Igreja S?o Mateus

19h30 ? Prociss?o com a imagem do Senhor dos Passos, saindo da Igreja S?o Mateus e percorrendo as ruas do bairro.

Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa 07h, 18h e 19h - Missas na Igreja S?o Mateus

19h30 ? Prociss?o com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja Imaculada Concei??o

20h ? Prociss?o com a imagem do Senhor dos Passos, saindo da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e percorrendo as ruas do bairro.

20h30 ? Serm?o do Encontro

Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa 07h, 18h e 19h - Missas na Igreja S?o Mateus

19h45 ? Celebra??o do Perd?o e da Miseric?rdia

Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa 19h30 ? Missa solene da Ceia do Senhor

Vig?lia de adora??o silenciosa o Sant?ssimo Sacramento ap?s a missa, at? 24h

Dia 06/04/07 ? Sexta-feira da Paix?o 05h30 - Prociss?o Penitencial saindo da igreja matriz seguindo pelas ruas do bairro. Ap?s a prociss?o, as imagens do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores ficam em venera??o no Sal?o Monsenhor Luiz at? as 14h30

14h30 ? Serm?o das sete ?ltimas palavras de Jesus

15h ? Solene a??o lit?rgica nas Igrejas S?o Mateus

18h ? Via Sacra da Fraternidade

19h ? Descendimento da Cruz no adro da Matriz

Prociss?o em sil?ncio com as imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores pelas ruas do bairro retornando ? matriz.

Dia 07/04/07 ? S?bado Santo 05h30 - Prociss?o da Soledade de Maria, sa?da do Adro da Matriz com a imagem de Nossa Senhora das Dores

19h30 ? Solene Vig?lia Pascal nas Igrejas S?o Mateus. O fiel deve trazer sua vela para renovar as promessas do batismo.

Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa 07h, 08h30, 10h, 18h e 20h ? Missas

05h30h ? Prociss?o da Ressurrei??o saindo da Igreja do S?o Mateus e retornando ? igreja com a b?n??o do Sant?ssimo Sacramento. Os fi?is devem trazer velas para a celebra??o

19h ? Celebra??o da Vit?ria de Maria junto a seu filho ressuscitado na Capela de Ora??o do Centro Pastoral



*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.

A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.