Par?quia S?o Mateus Confira a programa??o completa de missas em 2007
25/03 a 31/03/07- Seten?rio das Dores de Maria17h ? Medita??o e ora?es
18h ? Missa com reflex?es
Dia 01/04/07- Domingo de Ramos07h, 08h30, 10h, 18h e 20h ? Missas
17h15 ? Ben??o dos Ramos e Prociss?o saindo da rua Melo Franco, n? 250 at? a Igreja S?o Mateus 19h ? Prociss?o com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja S?o Mateus e percorrendo as ruas do bairro.
Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa07h, 18h e 19h ? Missas
15h ? B?n??o e un??o dos enfermos na Igreja S?o Mateus
19h30 ? Prociss?o com a imagem do Senhor dos Passos, saindo da Igreja S?o Mateus e percorrendo as ruas do bairro.
Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa07h, 18h e 19h - Missas na Igreja S?o Mateus
19h30 ? Prociss?o com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja Imaculada Concei??o
20h ? Prociss?o com a imagem do Senhor dos Passos, saindo da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e percorrendo as ruas do bairro.
20h30 ? Serm?o do Encontro
Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa07h, 18h e 19h - Missas na Igreja S?o Mateus
19h45 ? Celebra??o do Perd?o e da Miseric?rdia
Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa19h30 ? Missa solene da Ceia do Senhor
Vig?lia de adora??o silenciosa o Sant?ssimo Sacramento ap?s a missa, at? 24h
Dia 06/04/07 ? Sexta-feira da Paix?o05h30 - Prociss?o Penitencial saindo da igreja matriz seguindo pelas ruas do bairro. Ap?s a prociss?o, as imagens do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores ficam em venera??o no Sal?o Monsenhor Luiz at? as 14h30
14h30 ? Serm?o das sete ?ltimas palavras de Jesus
15h ? Solene a??o lit?rgica nas Igrejas S?o Mateus
18h ? Via Sacra da Fraternidade
19h ? Descendimento da Cruz no adro da Matriz
Prociss?o em sil?ncio com as imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores pelas ruas do bairro retornando ? matriz.
Dia 07/04/07 ? S?bado Santo05h30 - Prociss?o da Soledade de Maria, sa?da do Adro da Matriz com a imagem de Nossa Senhora das Dores
19h30 ? Solene Vig?lia Pascal nas Igrejas S?o Mateus. O fiel deve trazer sua vela para renovar as promessas do batismo.
Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa07h, 08h30, 10h, 18h e 20h ? Missas
05h30h ? Prociss?o da Ressurrei??o saindo da Igreja do S?o Mateus e retornando ? igreja com a b?n??o do Sant?ssimo Sacramento. Os fi?is devem trazer velas para a celebra??o
19h ? Celebra??o da Vit?ria de Maria junto a seu filho ressuscitado na Capela de Ora??o do Centro Pastoral
*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.
A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!