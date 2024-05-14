Abrindo m?o do chocolate Conhe?a algumas alternativas que fogem do chocolate

para presentear nessa P?scoa

Marinella Souza

*Colabora??o

03/03/2008

Quem n?o gosta de chocolate ou n?o quer sair da dieta na P?scoa n?o tem, necessariamente, que ficar sem presente. As lojas de Juiz de Fora oferecem op?es delicadas de presentes que remetem ? data, agradam e garantem a boa forma de quem recebe.

Os bichinhos de pel?cia s?o a alternativa mais procurada e cuja aceita??o ? imediata. A vendedora Tatiana da Silva Faria garante que essa ? op??o mais procurada por aqueles que querem presentear uma pessoa querida que n?o gosta de chocolate.

"As pel?cias s?o bonitinhas, n?o tem quem n?o goste" , diz. Segundo Tatiana, esse artigo ? muito procurado tamb?m para complementar a cesta de chocolates, o que d? um charme especial ao presente.

Os cart?es tem?ticos tamb?m s?o uma boa pedida para expressar os votos de uma boa P?scoa de uma forma delicada e criativa. Muitas s?o as op?es.

"Tem cart?es de todos os tipos: rom?nticos, divertidos, fofinhos, tradicionais, coloridos. E ? bom porque a pessoa pode escrever o que sente e quem ganha pode guardar aquilo para sempre" .

Eternizando sentimentos

Embora adore chocolate e saiba que esse ? um presente que agrada nove em cada dez pessoas, a estudante Camila Silva aposta em outros tipos de lembrancinhas para presentear aqueles que ama.

"A vantagem de voc? comprar essas coisinhas tipo bichinho de pel?cia, cd, porta-retrato com temas de P?scoa ? que a pessoa vai guardar para sempre. O chocolate ela vai comer e depois nem vai lembrar mais" .

Camila conta que, mesmo quando d? chocolate, d? um jeito de incrementar o presente. "J? fiz cesta com coelhinhos de pel?cia, dei ovo com cart?o. Em cada presente costumo deixar uma marca minha que a pessoa possa lembrar para sempre"

Outra dica que a estudante d? ? pensar nas prefer?ncias da pessoa a ser presenteada para dar alguma coisa que agrade em cheio. "Se a pessoa n?o gosta de chocolate, mas adora balas, coloque balas em uma embalagem que lembre uma cenoura, ou em um cestinho enfeitado com cara de coelho, incremente com um cart?o e pronto. N?o tem erro!" , ensina.

Para aqueles que n?o curtem tanto as guloseimas pascais, mas adoram decora??o, a dica de Tatiana, s?o os enfeites de coelhos que deixam a casa bonita e no clima da festa mais doce do calend?rio o ano inteiro.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF