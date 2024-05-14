Passo-a-passo de um coelho da p?scoa de tecido Com originalidade voc? pode presentear quem gosta sem gastar mais do que R$ 5. Confira a dica de artesanato!

Renata Solano

*Colabora??o

05/03/2008

Na ?poca da p?scoa surgem op?es de enfeite e de presente cada vez mais originais e bonitas. Tem gente que n?o curte comer chocolates nesse per?odo e prefere receber lembrancinhas diferentes, por isso, a melhor coisa ? tornar seu presente especial e faz?-lo voc? mesmo!

Por isso, quem quer inovar e p?r ? prova as habilidades manuais, pode aprender com as dicas da professora de artes, Ros?ngela Delgado Pires. Al?m de tornar sua p?scoa mais econ?mica e charmosa, voc? presenteia as pessoas com o coelhinho de tecido que ? um lindo enfeite para sua casa. "O coelhinho de p?scoa ? um presente que alegra tanto ?s crian?as quanto aos adultos, eu aprendi atrav?s de pesquisas na internet e em revistas" , comenta.

Ros?ngela d? aulas de artesanato para crian?as carentes e diz que sempre procura trabalhar com artigos relacionados com as datas especiais e comemorativas. "As meninas aprendem o of?cio e podem ganhar seu pr?prio dinheiro com a arte que fazem, por isso, ? sempre bom trazer novidades e se apropriar ao que o mercado procura. Na p?scoa, por exemplo os coelhinhos ficam em alta" , defende.

A artes? confessa que o gasto m?dio para fazer o presente ? de R$ 5**, mas que ? um presente que agrada todo mundo e que, ?s vezes, sai mais barato que o pr?prio chocolate. "Eu me sinto realizada trabalhando com o artesanato, por isso, o trabalho que d?, ? muito pequeno perto da satisfa??o que sentimos depois de ver a pe?a pronta" , afirma.

Anote os materiais que voc? vai precisar:

Agulha para costurar;

Alfinetes para aux?lio durante a costura (somente se for necess?rio);

Duas mi?angas na cor preta para fazer os olhos;

linha para bordar de novelo na cor vermelha (para boca e nariz), na cor preta (para pregar os olhos) e na cor do feltro;

tesoura sem ponta

cola quente

algod?o acr?lico para preenchimento do coelho

Passo-a-passo

Corpo costurado - Passo 2

Nariz, boca e olhos - Passo 3

Colar - Passo 4

Orelhas - Passo 6

Rabinho - Passo 7

M?os - Passo 7

Passo 2: Una as partes do corpo, alinhave e costure caseando. Deixe uma abertura para encher com o algod?o acr?lico. Na regi?o do pesco?o e dos p?s deixe com menos algod?o para facilitar a dobra. Feche a abertura.

Passo 3: Fa?a o nariz e a boca dando pontos de costura com a linha vermelha em forma de "V". Aplique os olhos de tr?s para frente com a linha preta e puxe um pouco para dar profundidade.

Passo 4: Dobre a regi?o do pesco?o para formar a cabe?a e cole com a cola quente. Segure por uns segundos at? fixar bem.

Passo 5: Dobre os dois p?s para frente e cole com a cola quente, segurando por alguns segundos at? fixar bem.

Passo 6: Costure dois moldes da orelha ao redor delas e deixe um buraco para encher com o algod?o. Coloque apenas uma bolinha de algod?o na ponte de cada orelha e feche com a linha. Depois de pronta, cole as orelhas na cabe?a do coelhinho com a cola quente.

Passo 7: Para as m?os e o rabinho, fa?a um fuxico com os c?rculos, costurando ao seu redor e encha com o algod?o. Arremate e fixe no corpinho com a cola quente.

O seu coelho est? ponto, mas vo? pode usar a imagina??o um pouco mais, seja usando a pe?a como um chaveiro, para isso ? preciso colocar um mosquet?o. Ou ent?o, a outra dica ? usar o enfeite em cestas de p?scoa, ou simplesmente como um presente para enfeitar o quarto, por exemplo.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF

**Pre?o sugerido pela artes? em mar?o de 2008