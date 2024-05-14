Lucas Leite Um triatleta jovem, com resultados expressivos e
com o sonho de entrar para o livro dos recordes

Thiago Werneck
Rep?rter
25/01/2008
Em arquivo:
J? pensou em sair de Juiz de Fora e ir para Cabo Frio de bicicleta atrav?s de trilhas, em um percurso de 370 km ? Acordar no outro dia e dar uma corridinha at? Santos Dumont e voltar na mesma hora? Para completar, pular na piscina e atravess?-la 400 vezes, sem parar de dar bra?adas? Parece coisa de maluco, mas para o triatleta juizforano Lucas Leite isto sin?nimo de desafio e supera??o.

N?o faz nem quinze dias que Lucas, junto do amigo e treinador, Marcos Hallack completaram uma trilha de 370Km, indo d Juiz de Fora para Cabo Frio, em 14 horas pedalando. "A gente viu cada paisagem sensacional. Me sinto bem fazendo isso, costumo brincar que meu escrit?rio, meu local de trabalho, ? no meio do mato. Sou um privilegiado", conta Lucas.

Uma corrida "r?pida" at? Santos Dumont, s?o 98 km de dist?ncia. Nada assustador para quem completou a ultramaratona de Florian?polis, correndo em trilhas e na areia fofa da praia. Lucas foi campe?o da prova na categoria sub-23 e 13? no geral, em uma dist?ncia de 84 km.

Dar 400 voltas em uma piscina de 25 metros ? o mesmo que percorrer 10 km dentro da ?gua. Lucas foi o 4? colcado na competi??o ?guas Abertas de Copacabana, em dist?ncia semelhante. No geral o atleta foi o 13? colocado, na competi??o que dava ao campe?o vaga para o Panamericano do Rio. "Nunca sofri tanto em uma prova, paguei caro pela minha falta de experi?ncia", recorda.

Foto de Lucas Agora imagine juntar tudo isto em uma s? competi??o: esse ? o Ultraman, onde as dist?ncias percorridas s?o o dobro do Ironman. ? est? prova que Lucas se prepara para disputar, em novembro de 2009. "Para esse ano ? um sonho, mas para 209 espero estar l? e completar a prova. Se isso acontecer entro no Guinnes Book, como atleta mais novo a chegar no final do ultraman", conta empolgado.

O caminho n?o vai ser nada f?cil. Apenas 35 triatletas participam da prova disputada no Hava?, a maioria deles com mais de 30 anos. "A gente tem que enviar curr?culo para os organizadores e eles selecionam os atletas aptos a disputar". S?o 10 km de nata??o, 412 km de bicicleta e 84 km de corrida.

Foto de Lucas S?o 10 km de nata??o
Durante toda a prova os competidores s?o acompanhados pelos treinadores. No mar, eles v?o de barco e na bicicleta e corrida acompanham tudo de carro. "A prova ? muito dura por isso ? preciso ter sempre algu?m do lado para ajudar. S?o tr?s dias de competi??o. Na verdade, apenas 35 loucos ? que entram nessa", brinca o treinador.

Carreira

Tudo come?ou por causa de uma bronquite de Lucas. Para amenizar o problema de sa?de a m?e de Lucas o colocou nas escolinha de nata??o quando ele tinha 4 anos. A afinidade com ?gua cresceu e Bruno se tornou destaque dentro das piscinas conseguindo resultados expressivos e ?ndices para competi?es nacionais.

Foto de Lucas na bicicleta Sua especialidade s?o os 50 e 100m costas e os 400 metros medley. "O que desanima na nata??o ? treinar o ano todo para baixar um segundo no tempo, ou ?s vezes d?cimos. Voc? vai competir e tem gente muito maior que voc?. J? no triathlon dependendo do jeito da corrida d? para baixar at? 5 minutos de uma prova para outra", explica Lucas.

A mudan?a para o triathlon aconteceu depois do desafio de uma amigo. "O Thiago Machado foi quem me desafiou. Participei da prova e gostei da modalidade. ? um esporte onde eu tenho potencial para crescer fico em contato com a natureza e me sinto ? vontade", diz.

Lucas come?ou a participar de competi?es importantes, em 2005 e j? foi vice campe?o brasileiro de triathlon a longa dist?ncia sub-23, mesma modalidade em que j? foi o 10? colocada no Mundial. Em, 2006 ele foi o 10? melhor competidor sub-23 do Iron Man, em Florian?polis.

Para Lucas, o ano de 2006 e 2007, foram de maior dedica??o no cross triathlon, uma modalidade onde n?o h? nata??o. "? corrida e mountain bike em trilhas e ? uma prova muito t?cnica, por isso consigo me destacar". Lucas foi 2? em duas etapas do Mundial, uma no Brasil e outra na Argentina, na categoria sub-23.

A participa??o em mais provas e profissionalismo s? n?o ? poss?vel por falta de patroc?nio fixo, que funcionaria como um sal?rio para o atleta. Enquanto isso n?o acontece, Lucas conciliou faculdade, trabalho e esporte durante seus dias.

Foto de Lucas Foto de Lucas Foto de Lucas

Apesar de n?o ter apoio completo para se profissionalizar, Lucas destaca o apoio que recebe de tr?s firmas do ramo das bicicletas. "Sem esse patroc?nio eu ia competir menos ainda. Ganhei agora uma bicicleta top de linha e tenho revis?o, viagens e outros apoios. Isso ? fundamental para os bons resultados".

Com apoio, Lucas junto com o treinador Marcos Hallack v?o mais uma vez disputar o Iron Man, em Santa Catarina. Se ganhar a prova em sua categoria, Lucas consegue vaga para a competi??o no Hava?, um dos seus objetivos para esse ano. "Al?m dessa prova espero disputar competi?es do cross triathlon e seguir a prepara??o para o ultraman". Para 2008, Lucas pretende come?ar a disputar a competi??o entre os profissionais e assim adquirir experi?ncia. "Vou participar do triathlon para ter bagagem e, em 2009, entrar com tudo no circuito nacional", revela.



