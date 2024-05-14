Lucas Leite
Um triatleta jovem, com resultados expressivos e
com o sonho de entrar para o livro dos recordes
Rep?rter
25/01/2008
N?o faz nem quinze dias que Lucas, junto do amigo e treinador, Marcos Hallack
completaram uma trilha de 370Km, indo d Juiz de Fora para
Cabo Frio, em 14 horas pedalando.
"A gente viu cada paisagem sensacional. Me sinto bem fazendo isso, costumo brincar que meu escrit?rio, meu local de trabalho, ? no meio do mato. Sou um privilegiado", conta Lucas.
Uma corrida "r?pida" at? Santos Dumont, s?o 98 km de dist?ncia. Nada assustador para quem completou a ultramaratona de Florian?polis, correndo em trilhas e na areia fofa da praia. Lucas foi campe?o da prova na categoria sub-23 e 13? no geral, em uma dist?ncia de 84 km.
Dar 400 voltas em uma piscina de 25 metros ? o mesmo que percorrer 10 km dentro da ?gua. Lucas foi o 4? colcado na competi??o ?guas Abertas de Copacabana, em dist?ncia
semelhante. No geral o atleta foi o 13? colocado, na competi??o que dava ao campe?o vaga para o Panamericano do Rio.
"Nunca sofri tanto em uma prova, paguei caro pela minha falta de experi?ncia", recorda.
Agora imagine juntar tudo isto em uma s? competi??o: esse ? o Ultraman, onde as
dist?ncias percorridas s?o o dobro do Ironman. ? est? prova que Lucas se prepara
para disputar, em novembro de 2009.
"Para esse ano ? um sonho, mas para 209 espero
estar l? e completar a prova. Se isso acontecer entro no Guinnes Book, como atleta
mais novo a chegar no final do ultraman", conta empolgado.
O caminho n?o vai ser nada f?cil. Apenas 35 triatletas participam da prova
disputada no Hava?, a maioria deles com mais de 30 anos.
"A gente tem que enviar curr?culo para os organizadores e eles selecionam os atletas aptos
a disputar". S?o 10 km de nata??o, 412 km de bicicleta e 84 km de corrida.
Durante toda a prova os competidores s?o acompanhados pelos
treinadores. No mar, eles v?o de barco e na bicicleta e corrida acompanham tudo
de carro.
"A prova ? muito dura por isso ? preciso ter sempre algu?m do lado para
ajudar. S?o tr?s dias de competi??o. Na verdade, apenas 35 loucos ? que entram
nessa", brinca o treinador.
Carreira
Tudo come?ou por causa de uma bronquite de Lucas. Para amenizar o problema de sa?de a m?e de Lucas o colocou nas escolinha de nata??o quando ele tinha 4 anos. A afinidade com ?gua cresceu e Bruno se tornou destaque dentro das piscinas conseguindo resultados expressivos e ?ndices para competi?es nacionais.
Sua especialidade s?o os 50 e 100m costas e os 400 metros medley.
"O que desanima na nata??o ? treinar o ano todo para baixar um segundo no tempo,
ou ?s vezes d?cimos. Voc? vai competir e tem gente muito maior que voc?. J? no triathlon dependendo do jeito da corrida d? para baixar at? 5 minutos
de uma prova para outra", explica Lucas.
A mudan?a para o triathlon aconteceu depois do desafio de uma amigo.
"O Thiago Machado foi quem me desafiou. Participei da prova e gostei
da modalidade. ? um esporte onde eu tenho potencial para crescer fico em contato com a natureza e me sinto ? vontade", diz.
Lucas come?ou a participar de competi?es importantes, em 2005 e j? foi vice campe?o brasileiro de triathlon a longa dist?ncia sub-23, mesma modalidade em que j? foi o 10? colocada no Mundial. Em, 2006 ele foi o 10? melhor competidor sub-23 do Iron Man, em Florian?polis.
Para Lucas, o ano de 2006 e 2007, foram de maior dedica??o no cross triathlon, uma modalidade onde n?o h? nata??o.
"? corrida
e mountain bike em trilhas e ? uma prova muito t?cnica, por isso consigo me destacar". Lucas foi 2? em duas etapas do Mundial, uma no Brasil e outra
na Argentina, na categoria sub-23.
A participa??o em mais provas e profissionalismo s? n?o ? poss?vel por falta de patroc?nio fixo, que funcionaria como um sal?rio para o atleta. Enquanto isso n?o acontece, Lucas conciliou faculdade, trabalho e esporte durante seus dias.
Apesar de n?o ter apoio completo para se profissionalizar, Lucas destaca o apoio que recebe de tr?s firmas do ramo das bicicletas.
"Sem esse patroc?nio eu ia competir menos ainda. Ganhei agora uma bicicleta top de linha e tenho
revis?o, viagens e outros apoios. Isso ? fundamental para os bons
resultados".
Com apoio, Lucas junto com o treinador Marcos Hallack v?o mais uma vez disputar
o Iron Man, em Santa Catarina. Se ganhar a prova em sua categoria, Lucas consegue
vaga para a competi??o no Hava?, um dos seus objetivos para esse ano.
"Al?m dessa prova espero disputar competi?es do cross triathlon e seguir a prepara??o
para o ultraman". Para 2008, Lucas pretende come?ar a disputar a competi??o entre os
profissionais e assim adquirir experi?ncia.
"Vou participar do triathlon para ter bagagem e, em 2009, entrar com tudo no circuito nacional", revela.
