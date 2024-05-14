Lucas Leite Um triatleta jovem, com resultados expressivos e

com o sonho de entrar para o livro dos recordes

Thiago Werneck

Rep?rter

25/01/2008

J? pensou em sair de Juiz de Fora e ir para Cabo Frio de bicicleta atrav?s de trilhas, em um percurso de 370 km ? Acordar no outro dia e dar uma corridinha at? Santos Dumont e voltar na mesma hora? Para completar, pular na piscina e atravess?-la 400 vezes, sem parar de dar bra?adas? Parece coisa de maluco, mas para o triatleta juizforano Lucas Leite isto sin?nimo de desafio e supera??o.

N?o faz nem quinze dias que Lucas, junto do amigo e treinador, Marcos Hallack completaram uma trilha de 370Km, indo d Juiz de Fora para Cabo Frio, em 14 horas pedalando. "A gente viu cada paisagem sensacional. Me sinto bem fazendo isso, costumo brincar que meu escrit?rio, meu local de trabalho, ? no meio do mato. Sou um privilegiado" , conta Lucas.

Uma corrida "r?pida" at? Santos Dumont, s?o 98 km de dist?ncia. Nada assustador para quem completou a ultramaratona de Florian?polis, correndo em trilhas e na areia fofa da praia. Lucas foi campe?o da prova na categoria sub-23 e 13? no geral, em uma dist?ncia de 84 km.

Dar 400 voltas em uma piscina de 25 metros ? o mesmo que percorrer 10 km dentro da ?gua. Lucas foi o 4? colcado na competi??o ?guas Abertas de Copacabana, em dist?ncia semelhante. No geral o atleta foi o 13? colocado, na competi??o que dava ao campe?o vaga para o Panamericano do Rio. "Nunca sofri tanto em uma prova, paguei caro pela minha falta de experi?ncia" , recorda.

Agora imagine juntar tudo isto em uma s? competi??o: esse ? o Ultraman, onde as dist?ncias percorridas s?o o dobro do Ironman. ? est? prova que Lucas se prepara para disputar, em novembro de 2009. "Para esse ano ? um sonho, mas para 209 espero estar l? e completar a prova. Se isso acontecer entro no Guinnes Book, como atleta mais novo a chegar no final do ultraman" , conta empolgado.

O caminho n?o vai ser nada f?cil. Apenas 35 triatletas participam da prova disputada no Hava?, a maioria deles com mais de 30 anos. "A gente tem que enviar curr?culo para os organizadores e eles selecionam os atletas aptos a disputar" . S?o 10 km de nata??o, 412 km de bicicleta e 84 km de corrida.

Durante toda a prova os competidores s?o acompanhados pelos treinadores. No mar, eles v?o de barco e na bicicleta e corrida acompanham tudo de carro. "A prova ? muito dura por isso ? preciso ter sempre algu?m do lado para ajudar. S?o tr?s dias de competi??o. Na verdade, apenas 35 loucos ? que entram nessa" , brinca o treinador.