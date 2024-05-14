notícias

Mesmo quem chegou à rua mais cedo não conseguiu escapar »»»

Filas e lojas cheias

Este é o valor que os juizforanos vão gastar com ovos e chocolate

Até R$ 30

Variação do preço do bacalhau chega a 43% em Juiz de Fora »»»

Disque Páscoa

Programação especial tem início nesta sexta-feira em JF »»»

Semana Santa

Artesanato

A embalagem de papel é fácil de fazer e pode ser usada para presentear amigos e familiares com bombons e guloseimas

Faça uma caixa em forma de coelho

Artesanato acomoda ovos de Páscoa e guloseimas e é opção econômica de presente. Veja o passo-a-passo

Faça um coelhinho para colocar os ovos

Compras

Lojas que comercializam produtos típicos da época chegam a registrar aumento de 80% em relação ao resto do ano

Páscoa aquece mercado juizforano

De olho na mercadoria

Pesquisa e atenção evitam transtornos na hora de comprar produtos típicos de Páscoa. Saiba mais

Cuidados na hora de escolher os produtos

Fiscalização

Fiscais da Prefeitura de Juiz de Fora vistoriam alimentos típicos da Páscoa

Em dois dos estabelecimentos foram encontrados produtos fora das condições de comercialização, mas nenhum foi apreendido. Em uma das lojas, os fiscais inutilizaram 10,8 quilos de peixe, que estavam refrigerados em temperatura acima da recomendada. A operaçÃo vai até o dia 9 de abril


Só Sabor

Quem não abre mão do ovo de chocolate e está em busca de um presente original, pode apostar no ovo caseiro incrementado com detalhes em chocolate branco. Quem ensina é a chocolatier Rose Tortoriello. Veja o passo-a-passo »»»

Surpreenda com um ovo caseiro

A Salada Caesar é feita com molho de filé de anchova, ideal para quem não está comendo carne durante a Quaresma. O peixe também pode ser substituído pelo atum. A iguaria ainda leva queijo ralado, pão de forma e alface »»»

Faça uma salada com molho de peixe

Notícia

Os ovos de chocolate e bombons caseiros surgem como alternativa aos produtos convencionais, e caem no gosto dos consumidores que procuram novidades na hora de presentear. Para os produtores artesanais, o período garante um incremento de até 80% na renda mensal. Leia »»»

Juizforanos aproveitam a Páscoa para incrementar renda

