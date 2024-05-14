Fiscais da Prefeitura de Juiz de Fora vistoriam alimentos típicos da Páscoa

Em dois dos estabelecimentos foram encontrados produtos fora das condições de comercialização, mas nenhum foi apreendido. Em uma das lojas, os fiscais inutilizaram 10,8 quilos de peixe, que estavam refrigerados em temperatura acima da recomendada. A operaçÃo vai até o dia 9 de abril

