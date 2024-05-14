notícias
Artesanato
Faça uma caixa em forma de coelho
A embalagem de papel é fácil de fazer e pode ser usada para
presentear amigos e familiares com bombons e guloseimas
Faça um coelhinho para colocar os ovos
Artesanato acomoda ovos de Páscoa e guloseimas
e é opção econômica de presente. Veja o passo-a-passo
Compras
Páscoa aquece mercado juizforano
Lojas que comercializam produtos típicos da época chegam a registrar
aumento de 80% em relação ao resto do ano
De olho na mercadoria
Cuidados na hora de escolher os produtos
Pesquisa e atenção evitam transtornos na hora de comprar produtos típicos de Páscoa. Saiba mais
Fiscalização
Fiscais da Prefeitura de Juiz de Fora vistoriam alimentos típicos da Páscoa
Em dois dos estabelecimentos foram encontrados produtos fora das condições de comercialização, mas nenhum foi apreendido.
Em uma das lojas, os fiscais inutilizaram 10,8 quilos de peixe, que estavam refrigerados em temperatura acima da recomendada.
A operaçÃo vai até o dia 9 de abril
Só Sabor
Surpreenda com um ovo caseiro
Quem não abre mão do ovo de chocolate e está em busca de um presente original, pode apostar no ovo caseiro incrementado com
detalhes em chocolate branco. Quem ensina é a chocolatier Rose Tortoriello. Veja o passo-a-passo »»»
Faça uma salada com molho de peixe
A Salada Caesar é feita com molho de filé de anchova, ideal para quem não está comendo carne durante a Quaresma.
O peixe também pode ser substituído pelo atum. A iguaria ainda leva queijo ralado, pão de forma e alface »»»
Notícia
Juizforanos aproveitam a Páscoa para incrementar renda
Os ovos de chocolate e bombons caseiros surgem como alternativa aos produtos convencionais, e caem no gosto dos consumidores que
procuram novidades na hora de presentear. Para os produtores artesanais, o período garante um incremento de até 80% na renda mensal.
Leia »»»
