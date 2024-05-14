Trufas de Chocolate
Clique aqui e aprenda a fazer trufas para incrementar a sua P?scoa

Para fazer e vender

Deliciosos pirulitos de chocotale
Aprenda a fazer ovos decorados
Aprenda a fazer uma linda cesta

    
F?brica de chocolate

Como montar uma f?brica de chocolate e garantir dinheiro o ano inteiro Clique aqui!
Op?es para presentes
Chocolate Caseiro

Processo de temperagem do chocolate, para fazer ovos e bombons caseiros.

 1. Pique
 2. Derreta
 3. Misture
 4. Pronto!

Doces, salgados, guloseimas ... s? se forem s? de chocolate!
Receitas com chocolate. Confira o passo-a-passo de cada uma delas.
Sorvete de Chocolate com Manga
e Creme Trufado

Para sua beleza
O Chocolate tamb?m ? uma ?tima op??o para a sua pele. Veja as t?cnicas dispon?veis na cidade.

Deseje Feliz P?scoa!
Mande um cart?o para quem voc? ama. .

Ovos recheados

Recheio de coco
 Junte os ingredientes
Coloque o recheio no ovo
Aplique a camada final

Recheio crocante
 Espalhe o recheio triturado
Mais uma camada de chocolate
Tire o ovo da geladeira
Recheio do lado de fora

Clique nos ?cones para ver v?deo



Edi??o: Ludmila Gusman/Design: L?cio Tanini
Rep?rteres: D?bora Sereno e Fernanda Monteiro/ Colabora??o: Renata Silva



Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!