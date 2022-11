Divulgação PRF - Ao todo, 149 acidentes foram registrados nas estradas de responsabilidade da PRF

Minas Gerais registrou 91 feridos entre os 149 acidentes as rodovias federais registrados ao longo do feriado da Proclamação da República, conforme o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (17). Os acidentes resultaram em oito óbitos. Foram 382 motoristas autuados por ultrapassagem proibida e 566 flagrantes de condutores ou ocupantes sem o cinto de segurança.



Nos cinco dias do feriado, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, a PRF estima que mais de 500 pessoas com palestras, orientações e com o uso de vídeos informativos. Da sexta-feira (11) até a terça-feira (15), mais de 11.8190 veículos foram fiscalizados e cerca de 13.100 pessoas passaram por algum procedimento de fiscalização, em ações da PRF no estado. A PRF também realizou mais de 5 mil testes de alcoolemia e autuou 79 motoristas por embriaguez, sendo que, desse total, 5 acabaram detidos.

Na avaliação da PRF, os números mostram o esforço empregado na fiscalização durante o feriado. A Polícia reitera a importância da conscientização de condutores e pedestres, sempre com o objetivo de reduzir o número de acidentes e garantir um trânsito seguro.

