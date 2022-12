O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou nesta quinta-feira (8), que transferirá para a CAPES os recursos para o pagamento das 100 mil bolsas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado), referentes ao mês de dezembro. Os recursos, de acordo com a pasta, somam R$ 160 milhões e foram liberados após atuação do ministro e de Cláudia Queda de Toledo, presidente da Fundação. A Capes reforçou nesta sexta-feira (9) que o pagamento das bolsas foi realizado e o prazo bancário de compensação dos benefícios vai até a próxima terça-feira (13).



De acordo com a presidente da Capes, Cláudia Queda de Toledo, O pagamento das 200 mil bolsas da CAPES está garantido. Ela já havia anunciado o desbloqueio de R$ 50 milhões do orçamento da CAPES para pagamento de bolsas dos Programas de Formação de Professores da Educação Básica. No total, a CAPES teve liberado R$ 210 milhões para arcar com os seus compromissos.

Godoy ressaltou ainda, que a articulação com os ministérios da Economia e da Casa Civil, conseguiu garantir a liberação de R$ 460 milhões para o MEC. Ele afirmou que o pagamento das bolsas da Capes está garantido e acontecerá até a próxima terça-feira, 13 de dezembro.

