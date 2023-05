Um total de 43 veículos entre carros, motos e caminhonetes estará disponível para lances em dois leilões promovidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta terça-feira (9). Os itens foram apreendidos em operações contra o tráfico de drogas. Os interessados já podem realizar lançes dos lotes aqui e aqui.

Já os editais estão disponíveis em leilão 2432 e leilão 2435. No site é possível obter informações e avaliar as fotos. Agendamentos para visitação dos bens podem ser feitos por meio dos telefones de contato disponíveis em ambos os editais.



Conforme o assessor de Gestão de Ativos Perdidos e Apreendidos em Favor da União, da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec) da Sejusp,Edward Felipe da Silva, a secretaria trabalha cada vez mais para incrementar a realização destes leilões fazendo uma melhor gestão destes ativos para evitar a perda de seu valor econômico. “Como consequência disso promove a descapitalização de organizações criminosas retornando estes recursos à sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança pública e no combate ao tráfico de drogas. Somente nos últimos três anos foram realizados 30 leilões com arrecadação superior a R$ 9,9 milhões”.



A ação faz parte do projeto federal “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação”, que visa à alienação de bens destinados ao Fundo Nacional Antidrogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Sejusp.

Os itens considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte e reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

Os recursos arrecadados são aplicados na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Senad, órgão gestor do fundo.