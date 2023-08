Um ônibus da empresa Paraíso Turismo seguia de São Paulo com destino à cidade de Teófilo Otoni, na madrugada desta terça-feira (1º), quando o pneu dianteiro esquerdo estourou e criou um foco de incêndio que tomou o veículo inteiro, na altura do município de Antônio Dias. Segundo o registro, havia 32 passageiros no ônibus, eles desceram e ficaram às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros realizou o combate as chamas, e acionou a PRF para realizar os outros procedimentos.