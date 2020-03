Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 17h31

Senado prepara projeto para incluir mais categorias no coronavoucher

O Senado vota hoje, 30 de março, à tarde o pagamento de um auxílio emergencial de três meses, no valor de R$ 600, destinado a trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. Além desse projeto, que já vem sendo chamado de “coronavoucher”, existe outro ganhando forma no Senado.



A segunda proposta pretende incluir categorias profissionais que não entraram na primeira, como motoristas de aplicativo e pescadores sazonais, além das comunidades indígenas.



De acordo com o presidente em exercício do Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), essas categorias não serão incluídas pelos senadores no projeto enviado pelo governo para evitar a volta dele à Câmara dos Deputados onde seria reanalisado. Dada a urgente necessidade de aprova ção, os senadores decidiram elaborar outro projeto.



“Percebem-se vários casos que, na visão de muitos, não foram acobertados nesse projeto e merecem ser. Como qualquer questão de mérito voltaria [à Câmara], adotou-se essa metodologia, que pareceu a todos a matéria mais adequada”, disse Anastasia, em entrevista coletiva, no início da tarde, após a reunião de líderes.



O novo projeto vai reunir as propostas de vários senadores e será relatado por Esperidião Amin (PP-SC).



O projeto a ser votado hoje garante o auxílio para trabalhadores informais (sem carteira assinada), pessoas sem assistência social e população que desistiu de procurar emprego. Uma nova reunião de líderes ocorrerá amanhã, 1° de abril, para definir as pautas de votação das próximas sessões da semana. Ainda não há previsão de quando o projeto a ser relatado por Amin chegará ao plenário.

