Quarta-feira, 22 de abril de 2020, atualizada às 8h50

Brasil tem 43 mil casos de coronavírus e 2,7 mil mortes registradas



Da redação



O Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira, 21 de abril, novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 43.079 casos confirmados da doença e 2.741 mortes foram registradas. A taxa de letalidade está em 6,4%. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 2.498 novos casos e 166 mortes.

O número de pacientes que se recuperaram da doença é 24.325, o que representa um percentual de 56,5% do número de infectados.

A Região Sudeste registra 23.133 (53,7%) casos confirmados da doença. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste, com 10.868 (25,2%); Norte, com 4.431 (10,3%); Sul, com 2.991 (6,9%), e Centro-Oeste, com 1.656 (3,8%).

Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de pandemia de coronavírus em todos os países. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. A Agência Brasil reuniu as principais dúvidas e perguntas sobre covid-19. Veja o que se sabe sobre a pandemia e sobre o vírus até agora.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, até o momento, são 1.230 casos confirmados, 73 óbitos em investigação, 313 óbitos descartados e 44 confirmados. Belo Horizonte é a cidade de Minas com mais casos confirmados: 459 e oito óbitos. Juiz de Fora aparece em segundo lugar, com 97 confirmações e dois óbitos, seguida de Uberlândia, com 67 confirmações e 4 óbitos. O Estado possui a quinta menor taxa de óbitos por coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado é um dos que apresentam menor índice de mortalidade por cada cem mil habitantes.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a cidade tem 1.517 casos suspeitos, 105 confirmados, cinco óbitos em investigação e dois confirmados. Com isso, a cidade aumentou em um caso em relação à segunda-feira, 20, quando eram quatro as mortes suspeitas sob análise.



