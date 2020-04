Quarta-feira, 22 de abril de 2020, atualizada às 16h47

Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas começa a ser depositada nesta sexta

Da redação



Começa, nesta sexta-feira, 24 de abril, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas pelo Instituo Nacional do Seguro Social (INSS). O depósito da primeira parte desse abono anual será realizado no período de 24 de abril a 8 de maio, conforme a Tabela de Pagamento 2020.



Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de abril e 8 de maio, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 4 e 8 de maio.



Em Minas Gerais, vão receber o abono salarial 4.045.502 milhões. O valor que será injetado na economia local é de R$ 7.791.991.086,58. Desse total, 3.554.338 milhões receberão a primeira parcela do 13º, o equivalente a R$ 2.582.648.222,42.

Brasil



Em todo o país, 35,6 milhões de pessoas receberão seus benefícios de abril. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,7 bilhões. Desse total, 30,7 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,7 bilhões.



Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.



Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.





